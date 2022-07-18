Программа передач Домашний на 18 июля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 18 июля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



18.07.2022



02:20 Райский уголок. 5-я - 8-я серии

05:40 Лаборатория любви

06:30 6 кадров

07:10 По делам несовершеннолетних

09:10 Давай разведёмся!

10:10 Тест на отцовство

12:25 Понять. Простить. «Ребёнок Риты». «Малыш»

13:30 Порча. Неразлучники

14:00 Знахарка

14:35 Верну любимого. Общий сын

15:10 Клевер желаний. 1-я - 4-я серии

19:00 Сашино дело. 1-я - 4-я серии

22:40 Порча. Неразлучники

23:15 Знахарка

23:45 Верну любимого. Общий сын

00:15 Понять. Простить. «Ребёнок Риты». «Малыш»

01:05 От ненависти до любви. 9-я и 10-я серии

02:40 Тест на отцовство

04:20 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.