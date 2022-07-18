Программа передач Домашний на 18 июля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 18 июля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
18.07.2022
02:20 Райский уголок. 5-я - 8-я серии
05:40 Лаборатория любви
06:30 6 кадров
07:10 По делам несовершеннолетних
09:10 Давай разведёмся!
10:10 Тест на отцовство
12:25 Понять. Простить. «Ребёнок Риты». «Малыш»
13:30 Порча. Неразлучники
14:00 Знахарка
14:35 Верну любимого. Общий сын
15:10 Клевер желаний. 1-я - 4-я серии
19:00 Сашино дело. 1-я - 4-я серии
22:40 Порча. Неразлучники
23:15 Знахарка
23:45 Верну любимого. Общий сын
00:15 Понять. Простить. «Ребёнок Риты». «Малыш»
01:05 От ненависти до любви. 9-я и 10-я серии
02:40 Тест на отцовство
04:20 Давай разведёмся!
В телепрограмме возможны изменения.