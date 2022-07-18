Программа передач ТНТ на 18 июля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 18 июля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
18.07.2022
05:00 Открытый микрофон. Сезон 6. 118-я серия
05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 9-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 10-я серия
07:00 Смешарики. Новые приключения
09:00 Универ. Новая общага. 1-я - 8-я серии
13:00 СашаТаня. Сезон 4. 132-я - 145-я серии
20:00 СашаТаня. Сезон 7. 252-я серия
20:30 СашаТаня. Сезон 7. 253-я серия
21:00 Детективное агентство Мухича. 17-я серия
21:30 Детективное агентство Мухича. 18-я серия
22:00 Ван Хельсинг
00:40 Пункт назначения
02:10 Импровизация. Сезон 6. 158-я серия
03:00 Импровизация. Сезон 6. 159-я серия
03:45 Comedy Баттл. 9-я серия
04:30 Открытый микрофон. Сезон 6. 119-я серия
В программе передач возможны изменения.