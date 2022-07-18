Программа передач ТНТ на 18 июля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 18 июля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



18.07.2022



05:00 Открытый микрофон. Сезон 6. 118-я серия

05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 9-я серия

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 10-я серия

07:00 Смешарики. Новые приключения

09:00 Универ. Новая общага. 1-я - 8-я серии

13:00 СашаТаня. Сезон 4. 132-я - 145-я серии

20:00 СашаТаня. Сезон 7. 252-я серия

20:30 СашаТаня. Сезон 7. 253-я серия

21:00 Детективное агентство Мухича. 17-я серия

21:30 Детективное агентство Мухича. 18-я серия

22:00 Ван Хельсинг

00:40 Пункт назначения

02:10 Импровизация. Сезон 6. 158-я серия

03:00 Импровизация. Сезон 6. 159-я серия

03:45 Comedy Баттл. 9-я серия

04:30 Открытый микрофон. Сезон 6. 119-я серия



В программе передач возможны изменения.