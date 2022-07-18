Программа передач СТС на 18 июля 2022 года

Телепрограмма СТС на 18 июля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



18.07.2022



04:45 Воронины. Сезон 23. 17-я серия

05:10 Воронины. Сезон 23. 19-я серия

05:35 6 кадров. Сезон 7. 19-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 75-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 76-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 80-я серия

06:05 Три кота. Музыкальная открытка

06:10 Три кота

06:15 Драконы: Защитники Олуха

07:00 Том и Джерри

07:25 Рашн Юг

09:45 Девять жизней

11:25 Кухня. Сезон 6. 1-я - 5-я серии

14:10 Родком. Сезон 1. 1-я - 11-я серии

20:00 Хеллбой 2: Золотая армия

22:25 Варкрафт

00:45 Код доступа «Кейптаун«

02:50 Воронины. Сезон 14. 32-я серия

03:15 Воронины. Сезон 23. 17-я серия

03:40 Воронины. Сезон 23. 19-я серия

04:00 Воронины. Сезон 23. 21-я серия

04:25 Воронины. Сезон 23. 23-я серия

04:45 Воронины. Сезон 23. 28-я серия



В программе передач возможны изменения.