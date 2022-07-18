Программа передач Матч ТВ на 18 июля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 18 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



18.07.2022



01:05 Пляжный футбол. PARI Чемпионат России. «Локомотив» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара)

11:00 Новости

11:10 Специальный репортаж

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Побег

14:55 Новости

15:00 Побег

15:55 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Обзор тура

16:55 Новости

17:00 Громко

18:00 Инферно

19:00 Новости

19:05 Инферно

19:55 Футбол. «МЕЛБЕТ - Первая Лига». «Алания Владикавказ» - «Динамо» (Махачкала). Прямой эфир

21:55 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Италия - Бельгия. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Ринг

02:40 Специальный репортаж

03:00 Новости

03:05 Наши иностранцы

03:35 Третий тайм

04:00 Профессиональный бокс. Э. Трояновский - Р. Меметов



В программе передач возможны изменения.