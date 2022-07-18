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Программа передач Матч ТВ на 18 июля 2022 года


Телепрограмма Матч ТВ на 18 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.

18.07.2022

01:05 Пляжный футбол. PARI Чемпионат России. «Локомотив» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара)
11:00 Новости
11:10 Специальный репортаж
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Побег
14:55 Новости
15:00 Побег
15:55 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Обзор тура
16:55 Новости
17:00 Громко
18:00 Инферно
19:00 Новости
19:05 Инферно
19:55 Футбол. «МЕЛБЕТ - Первая Лига». «Алания Владикавказ» - «Динамо» (Махачкала). Прямой эфир
21:55 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Италия - Бельгия. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Ринг
02:40 Специальный репортаж
03:00 Новости
03:05 Наши иностранцы
03:35 Третий тайм
04:00 Профессиональный бокс. Э. Трояновский - Р. Меметов

В программе передач возможны изменения.









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