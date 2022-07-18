Программа передач канала Звезда на 18 июля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 18 июля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



18.07.2022



04:55 Оружие Победы

05:05 Участок лейтенанта Качуры. 9-я - 12-я серии

09:00 Новости дня

09:20 Специальный репортаж

09:55 Отряд специального назначения. 1-я серия

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Специальный репортаж

14:00 Военные новости

14:10 Когда растаял снег. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва ставок. Смена стратегий

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Моряк невидимого фронта

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 Берем все на себя

00:20 Обитель Сергия. На последнем рубеже

01:25 Старшина

02:50 След в океане

04:10 Караван смерти



В программе передач возможны изменения.