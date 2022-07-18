Программа передач канала Звезда на 18 июля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 18 июля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
18.07.2022
04:55 Оружие Победы
05:05 Участок лейтенанта Качуры. 9-я - 12-я серии
09:00 Новости дня
09:20 Специальный репортаж
09:55 Отряд специального назначения. 1-я серия
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Специальный репортаж
14:00 Военные новости
14:10 Когда растаял снег. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва ставок. Смена стратегий
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Моряк невидимого фронта
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 Берем все на себя
00:20 Обитель Сергия. На последнем рубеже
01:25 Старшина
02:50 След в океане
04:10 Караван смерти
В программе передач возможны изменения.