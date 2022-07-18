Программа передач Золотая коллекция на 18 июля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 18 июля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



18.07.2022



03:50 Ленин в Октябре

05:30 Ленин в 1918 году

07:15 Самогонщики

07:40 Пес Барбос и необычный кросс

07:50 Ну, погоди! 1-я - 6-я серии

08:55 Без свидетелей

10:40 Женитьба Бальзаминова

12:15 Осень

13:55 Джентльмены удачи

15:25 Двенадцать стульев

18:20 Тайны следствия-4. «История болезни», 1-я и 2-я серии

20:00 Покровские ворота

22:30 Я шагаю по Москве

23:55 Белое солнце пустыни

01:25 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

02:55 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

04:10 Тайны следствия-4. «История болезни«, 1-я и 2-я серии



В телепрограмме передач возможны изменения.