Программа передач Золотая коллекция на 18 июля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 18 июля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
18.07.2022
03:50 Ленин в Октябре
05:30 Ленин в 1918 году
07:15 Самогонщики
07:40 Пес Барбос и необычный кросс
07:50 Ну, погоди! 1-я - 6-я серии
08:55 Без свидетелей
10:40 Женитьба Бальзаминова
12:15 Осень
13:55 Джентльмены удачи
15:25 Двенадцать стульев
18:20 Тайны следствия-4. «История болезни», 1-я и 2-я серии
20:00 Покровские ворота
22:30 Я шагаю по Москве
23:55 Белое солнце пустыни
01:25 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
02:55 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
04:10 Тайны следствия-4. «История болезни«, 1-я и 2-я серии
В телепрограмме передач возможны изменения.