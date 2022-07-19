Телепрограмма ТВ России на вторник 19 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на вторник 19 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 19.07.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 Телеканал «Доброе утро»

09:50 Жить здорово!

10:35 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Спросите медсестру. 6-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Соломон Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко. Часть 2-я

00:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

23:55 Торжественная церемония закрытия XXXI Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске»

01:10 Письма на стекле. Судьба. 11-я серия

02:00 Письма на стекле. Судьба. 12-я серия

02:55 Женщины на грани. 3-я и 4-я серии



ТВЦ



04:40 Евгений Дятлов. Мне никто ничего не обещал

05:25 Мой герой. Игорь Жижикин

06:00 Настроение

08:40 Петровка, 38

08:55 Наследники. 3-я серия

09:45 Наследники. 4-я серия

10:40 Актерские драмы. Смерть на съёмочной площадке

11:30 События

11:50 Вижу-знаю. 19-я серия

12:50 Вижу-знаю. 20-я серия

13:40 Мой герой. Павел Любимцев

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Гром. 3-я серия

16:10 Гром. 4-я серия

17:00 Юрий Белов. Кошмар карнавальной ночи

17:50 События

18:15 Ныряльщица за жемчугом. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 26-я серия

23:10 Хроники московского быта. Страшный суд по-советски

00:00 События. 25-й час

00:25 Петровка, 38

00:40 Власть под кайфом

01:25 Прощание. Майкл Джексон

02:05 Брежнев, которого мы не знали. Фильм 2-й - «Меня не надо жалеть»

02:45 Осторожно, мошенники! Свинья в квартире

03:15 Гром. 3-я серия

03:57 Гром. 4-я серия

04:40 Актерские драмы. Смерть на съёмочной площадке



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Потрошители

05:40 Улицы разбитых фонарей-10. Чердачное дело

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы-3. «Опора», «Операция «Данаец», «Черный ящик», «Газовый синдром»

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы-3. «Опора», «Операция «Данаец», «Черный ящик», «Газовый синдром»

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Береговая охрана-2. «Резидент«, 1-я и 2-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

19:50 Пенсильвания. 3-я серия

20:45 Пенсильвания. 4-я серия

21:45 Под напряжением. 11-я серия

22:40 Под напряжением. 12-я серия

23:40 Сегодня в Москве

00:00 Пёс-4. Прямой в челюсть

00:55 Пёс-4. Охота на охотников

01:55 Дикий-4. «Детки в клетке», 1-я и 2-я серии. «Волк в овечьей шкуре», 1-я и 2-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Ошибка самурая



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Двенадцать стульев. 1-я серия

06:35 Двенадцать стульев. 2-я серия

08:05 Чужой район. Обход

08:55 Чужой район. Шантаж

09:00 Известия

09:30 Чужой район. Шантаж

10:20 Чужой район. Форточник

11:15 Чужой район. Чужие

12:05 Чужой район. Участковый

13:00 Известия

13:30 Морские дьяволы 5. Минное поле

14:25 Морские дьяволы 5. Дружественный визит

15:25 Морские дьяволы 5. Эпидемия

16:30 Морские дьяволы 5. Секретный груз

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы. Судьбы. «Выживший», 1-я часть

19:00 Морские дьяволы. Судьбы. «Выживший», 2-я часть

19:50 След. Мгла

20:40 След. Темная история

21:20 След. Дети Надежды

22:25 След. Главная роль

23:10 Свои-3. Без следов

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Разоблачитель

01:20 След. Скажите, как меня зовут

02:05 След. Сладкое мясо

02:40 След. Танцуй, пока молодой

03:20 Детективы. Танцы на шпильках

03:50 Детективы. Поддельный дед

04:20 Детективы. Последний фаворит



Домашний



04:20 Давай разведёмся!

05:10 По делам несовершеннолетних

08:55 Давай разведёмся!

09:55 Тест на отцовство

12:10 Понять. Простить. «Карлик». «Я - Моя»

13:15 Порча. Возвращение

13:45 Знахарка

14:20 Верну любимого. Ошибка молодости

14:55 Венец творения. 1-я - 4-я серии

19:00 Здравствуй, папа! 1-я - 4-я серии

22:45 Порча. Возвращение

23:20 Знахарка

23:50 Верну любимого. Ошибка молодости

00:20 Понять. Простить. «Карлик». «Я - Моя»

01:10 От ненависти до любви. 11-я и 12-я серии

02:45 Тест на отцовство

04:25 Давай разведёмся!



ТНТ



04:30 Открытый микрофон. Сезон 6. 119-я серия

05:20 Однажды в России. Спецдайджест. 11-я серия

06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 12-я серия

07:00 Смешарики. Новые приключения

08:30 Модные игры. 5-я серия

09:00 Универ. Новая общага. 9-я - 16-я серии

13:00 СашаТаня. Сезон 4. 146-я - 159-я серии

20:00 СашаТаня. Сезон 7. 254-я серия

20:30 СашаТаня. Сезон 7. 255-я серия

21:00 Детективное агентство Мухича. 18-я серия

21:30 Детективное агентство Мухича. 19-я серия

22:00 История одного вампира

00:05 Пункт назначения-2

01:40 Импровизация. Сезон 6. 160-я серия

02:30 Импровизация. Сезон 6. 161-я серия

03:15 Comedy Баттл. 10-я серия

04:05 Открытый микрофон. Сезон 6. 120-я серия

04:50 Открытый микрофон. Сезон 6. 121-я серия



СТС



04:45 Воронины. Сезон 23. 28-я серия

05:10 Воронины. Сезон 24. 5-я серия

05:30 6 кадров. Сезон 8. 54-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 30-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 39-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 81-я серия

06:05 Три кота. Космическое путешествие

06:10 Три кота

06:15 Драконы: Защитники Олуха

07:00 Том и Джерри

09:00 Уральские пельмени. #мужскаялиния

09:10 Как отделаться от парня за 10 дней

11:30 Кухня. Сезон 6. 6-я - 10-я серии

14:10 Родком. Сезон 1. 10-я - 20-я серии

20:00 Время

22:10 Геракл

00:05 Легион

02:00 Тэмми

03:30 Воронины. Сезон 23. 23-я серия

03:55 Воронины. Сезон 23. 28-я серия

04:15 Воронины. Сезон 24. 5-я серия

04:40 Воронины. Сезон 24. 6-я серия



Матч ТВ



04:00 Профессиональный бокс. Э. Трояновский - Р. Меметов

05:10 Громко

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:10 Новости

09:15 Специальный репортаж

09:35 Фантом

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Побег

14:55 Новости

15:00 Побег

15:55 Кровавый алмаз

16:55 Новости

17:00 Кровавый алмаз

18:50 Новости

18:55 Регби. PARI Чемпионат России. «Динамо» (Москва) - «Енисей-СТМ» (Красноярск). Прямой эфир

20:55 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»

21:55 Новости

22:00 Все на Матч!

22:45 Смешанные единоборства. UFC. Б. Ортега - Я. Родригез

23:45 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Обзор тура

00:45 Фантом

02:40 Специальный репортаж

03:00 Новости

03:05 Правила игры

03:35 Второе дыхание. Вячеслав Фетисов

04:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»

04:55 Лев Яшин - номер один



РЕН ТВ



05:00

«Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Охота на воров

22:45 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Особое мнение

03:00 Самые шокирующие гипотезы

03:45 Тайны Чапман

04:35 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



Звезда



04:10 Караван смерти

05:30 Когда растаял снег. 1-я - 4-я серии

09:00 Новости дня

09:20 Специальный репортаж

09:55 Отряд специального назначения. 2-я серия

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Специальный репортаж

14:00 Военные новости

14:10 Когда растаял снег. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва ставок. Война на южном фланге

19:40 Улика из прошлого. Содом и Гоморра. Тайна греховной гибели

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 В полосе прибоя

00:30 Миг удачи

01:35 Последний побег

03:05 След в океане

04:25 Морской дозор



Мосфильм. Золотая коллекция



04:10 Тайны следствия-4. «История болезни», 1-я и 2-я серии

05:40 Дамы приглашают кавалеров

06:45 Мать Мария

08:25 Винни-Пух

08:35 Винни-Пух идет в гости

08:50 Винни-Пух и день забот

09:10 Жил-был Пёс

09:25 Ну, погоди! 7-я - 12-я серии

10:30 Черт с портфелем

11:45 У тихой пристани

13:00 Ягуар

14:40 Любовь и голуби

16:35 Бриллиантовая рука

18:20 Тайны следствия-4. «Выбор оружия», 1-я и 2-я серии

20:00 Мимино

21:45 Кин-дза-дза!

00:05 Как стать счастливым

01:40 Самогонщики



Время начала передач - московское.



















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