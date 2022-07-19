Телепрограмма ТВ России на вторник 19 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на вторник 19 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 19.07.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Телеканал «Доброе утро»
09:50 Жить здорово!
10:35 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Спросите медсестру. 6-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Соломон Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко. Часть 2-я
00:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
23:55 Торжественная церемония закрытия XXXI Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске»
01:10 Письма на стекле. Судьба. 11-я серия
02:00 Письма на стекле. Судьба. 12-я серия
02:55 Женщины на грани. 3-я и 4-я серии
ТВЦ
04:40 Евгений Дятлов. Мне никто ничего не обещал
05:25 Мой герой. Игорь Жижикин
06:00 Настроение
08:40 Петровка, 38
08:55 Наследники. 3-я серия
09:45 Наследники. 4-я серия
10:40 Актерские драмы. Смерть на съёмочной площадке
11:30 События
11:50 Вижу-знаю. 19-я серия
12:50 Вижу-знаю. 20-я серия
13:40 Мой герой. Павел Любимцев
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Гром. 3-я серия
16:10 Гром. 4-я серия
17:00 Юрий Белов. Кошмар карнавальной ночи
17:50 События
18:15 Ныряльщица за жемчугом. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 26-я серия
23:10 Хроники московского быта. Страшный суд по-советски
00:00 События. 25-й час
00:25 Петровка, 38
00:40 Власть под кайфом
01:25 Прощание. Майкл Джексон
02:05 Брежнев, которого мы не знали. Фильм 2-й - «Меня не надо жалеть»
02:45 Осторожно, мошенники! Свинья в квартире
03:15 Гром. 3-я серия
03:57 Гром. 4-я серия
04:40 Актерские драмы. Смерть на съёмочной площадке
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Потрошители
05:40 Улицы разбитых фонарей-10. Чердачное дело
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы-3. «Опора», «Операция «Данаец», «Черный ящик», «Газовый синдром»
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы-3. «Опора», «Операция «Данаец», «Черный ящик», «Газовый синдром»
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Береговая охрана-2. «Резидент«, 1-я и 2-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Пенсильвания. 3-я серия
20:45 Пенсильвания. 4-я серия
21:45 Под напряжением. 11-я серия
22:40 Под напряжением. 12-я серия
23:40 Сегодня в Москве
00:00 Пёс-4. Прямой в челюсть
00:55 Пёс-4. Охота на охотников
01:55 Дикий-4. «Детки в клетке», 1-я и 2-я серии. «Волк в овечьей шкуре», 1-я и 2-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Ошибка самурая
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Двенадцать стульев. 1-я серия
06:35 Двенадцать стульев. 2-я серия
08:05 Чужой район. Обход
08:55 Чужой район. Шантаж
09:00 Известия
09:30 Чужой район. Шантаж
10:20 Чужой район. Форточник
11:15 Чужой район. Чужие
12:05 Чужой район. Участковый
13:00 Известия
13:30 Морские дьяволы 5. Минное поле
14:25 Морские дьяволы 5. Дружественный визит
15:25 Морские дьяволы 5. Эпидемия
16:30 Морские дьяволы 5. Секретный груз
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы. Судьбы. «Выживший», 1-я часть
19:00 Морские дьяволы. Судьбы. «Выживший», 2-я часть
19:50 След. Мгла
20:40 След. Темная история
21:20 След. Дети Надежды
22:25 След. Главная роль
23:10 Свои-3. Без следов
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Разоблачитель
01:20 След. Скажите, как меня зовут
02:05 След. Сладкое мясо
02:40 След. Танцуй, пока молодой
03:20 Детективы. Танцы на шпильках
03:50 Детективы. Поддельный дед
04:20 Детективы. Последний фаворит
Домашний
04:20 Давай разведёмся!
05:10 По делам несовершеннолетних
08:55 Давай разведёмся!
09:55 Тест на отцовство
12:10 Понять. Простить. «Карлик». «Я - Моя»
13:15 Порча. Возвращение
13:45 Знахарка
14:20 Верну любимого. Ошибка молодости
14:55 Венец творения. 1-я - 4-я серии
19:00 Здравствуй, папа! 1-я - 4-я серии
22:45 Порча. Возвращение
23:20 Знахарка
23:50 Верну любимого. Ошибка молодости
00:20 Понять. Простить. «Карлик». «Я - Моя»
01:10 От ненависти до любви. 11-я и 12-я серии
02:45 Тест на отцовство
04:25 Давай разведёмся!
ТНТ
04:30 Открытый микрофон. Сезон 6. 119-я серия
05:20 Однажды в России. Спецдайджест. 11-я серия
06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 12-я серия
07:00 Смешарики. Новые приключения
08:30 Модные игры. 5-я серия
09:00 Универ. Новая общага. 9-я - 16-я серии
13:00 СашаТаня. Сезон 4. 146-я - 159-я серии
20:00 СашаТаня. Сезон 7. 254-я серия
20:30 СашаТаня. Сезон 7. 255-я серия
21:00 Детективное агентство Мухича. 18-я серия
21:30 Детективное агентство Мухича. 19-я серия
22:00 История одного вампира
00:05 Пункт назначения-2
01:40 Импровизация. Сезон 6. 160-я серия
02:30 Импровизация. Сезон 6. 161-я серия
03:15 Comedy Баттл. 10-я серия
04:05 Открытый микрофон. Сезон 6. 120-я серия
04:50 Открытый микрофон. Сезон 6. 121-я серия
СТС
04:45 Воронины. Сезон 23. 28-я серия
05:10 Воронины. Сезон 24. 5-я серия
05:30 6 кадров. Сезон 8. 54-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 30-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 39-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 81-я серия
06:05 Три кота. Космическое путешествие
06:10 Три кота
06:15 Драконы: Защитники Олуха
07:00 Том и Джерри
09:00 Уральские пельмени. #мужскаялиния
09:10 Как отделаться от парня за 10 дней
11:30 Кухня. Сезон 6. 6-я - 10-я серии
14:10 Родком. Сезон 1. 10-я - 20-я серии
20:00 Время
22:10 Геракл
00:05 Легион
02:00 Тэмми
03:30 Воронины. Сезон 23. 23-я серия
03:55 Воронины. Сезон 23. 28-я серия
04:15 Воронины. Сезон 24. 5-я серия
04:40 Воронины. Сезон 24. 6-я серия
Матч ТВ
04:00 Профессиональный бокс. Э. Трояновский - Р. Меметов
05:10 Громко
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:10 Новости
09:15 Специальный репортаж
09:35 Фантом
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Побег
14:55 Новости
15:00 Побег
15:55 Кровавый алмаз
16:55 Новости
17:00 Кровавый алмаз
18:50 Новости
18:55 Регби. PARI Чемпионат России. «Динамо» (Москва) - «Енисей-СТМ» (Красноярск). Прямой эфир
20:55 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
21:55 Новости
22:00 Все на Матч!
22:45 Смешанные единоборства. UFC. Б. Ортега - Я. Родригез
23:45 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Обзор тура
00:45 Фантом
02:40 Специальный репортаж
03:00 Новости
03:05 Правила игры
03:35 Второе дыхание. Вячеслав Фетисов
04:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
04:55 Лев Яшин - номер один
РЕН ТВ
05:00
«Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Охота на воров
22:45 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 Особое мнение
03:00 Самые шокирующие гипотезы
03:45 Тайны Чапман
04:35 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
Звезда
04:10 Караван смерти
05:30 Когда растаял снег. 1-я - 4-я серии
09:00 Новости дня
09:20 Специальный репортаж
09:55 Отряд специального назначения. 2-я серия
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Специальный репортаж
14:00 Военные новости
14:10 Когда растаял снег. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва ставок. Война на южном фланге
19:40 Улика из прошлого. Содом и Гоморра. Тайна греховной гибели
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 В полосе прибоя
00:30 Миг удачи
01:35 Последний побег
03:05 След в океане
04:25 Морской дозор
Мосфильм. Золотая коллекция
04:10 Тайны следствия-4. «История болезни», 1-я и 2-я серии
05:40 Дамы приглашают кавалеров
06:45 Мать Мария
08:25 Винни-Пух
08:35 Винни-Пух идет в гости
08:50 Винни-Пух и день забот
09:10 Жил-был Пёс
09:25 Ну, погоди! 7-я - 12-я серии
10:30 Черт с портфелем
11:45 У тихой пристани
13:00 Ягуар
14:40 Любовь и голуби
16:35 Бриллиантовая рука
18:20 Тайны следствия-4. «Выбор оружия», 1-я и 2-я серии
20:00 Мимино
21:45 Кин-дза-дза!
00:05 Как стать счастливым
01:40 Самогонщики
Время начала передач - московское.