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Программа передач ТВЦ на 19 июля 2022 года


Телепрограмма ТВЦ на 19 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.

19.07.2022

04:40 Евгений Дятлов. Мне никто ничего не обещал
05:25 Мой герой. Игорь Жижикин
06:00 Настроение
08:40 Петровка, 38
08:55 Наследники. 3-я серия
09:45 Наследники. 4-я серия
10:40 Актерские драмы. Смерть на съёмочной площадке
11:30 События
11:50 Вижу-знаю. 19-я серия
12:50 Вижу-знаю. 20-я серия
13:40 Мой герой. Павел Любимцев
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Гром. 3-я серия
16:10 Гром. 4-я серия
17:00 Юрий Белов. Кошмар карнавальной ночи
17:50 События
18:15 Ныряльщица за жемчугом. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 26-я серия
23:10 Хроники московского быта. Страшный суд по-советски
00:00 События. 25-й час
00:25 Петровка, 38
00:40 Власть под кайфом
01:25 Прощание. Майкл Джексон
02:05 Брежнев, которого мы не знали. Фильм 2-й - «Меня не надо жалеть»
02:45 Осторожно, мошенники! Свинья в квартире
03:15 Гром. 3-я серия
03:57 Гром. 4-я серия
04:40 Актерские драмы. Смерть на съёмочной площадке

В программе передач возможны изменения.









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