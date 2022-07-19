Программа передач ТВЦ на 19 июля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 19 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



19.07.2022



04:40 Евгений Дятлов. Мне никто ничего не обещал

05:25 Мой герой. Игорь Жижикин

06:00 Настроение

08:40 Петровка, 38

08:55 Наследники. 3-я серия

09:45 Наследники. 4-я серия

10:40 Актерские драмы. Смерть на съёмочной площадке

11:30 События

11:50 Вижу-знаю. 19-я серия

12:50 Вижу-знаю. 20-я серия

13:40 Мой герой. Павел Любимцев

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Гром. 3-я серия

16:10 Гром. 4-я серия

17:00 Юрий Белов. Кошмар карнавальной ночи

17:50 События

18:15 Ныряльщица за жемчугом. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 26-я серия

23:10 Хроники московского быта. Страшный суд по-советски

00:00 События. 25-й час

00:25 Петровка, 38

00:40 Власть под кайфом

01:25 Прощание. Майкл Джексон

02:05 Брежнев, которого мы не знали. Фильм 2-й - «Меня не надо жалеть»

02:45 Осторожно, мошенники! Свинья в квартире

03:15 Гром. 3-я серия

03:57 Гром. 4-я серия

04:40 Актерские драмы. Смерть на съёмочной площадке



В программе передач возможны изменения.