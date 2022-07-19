Программа передач НТВ на 19 июля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 19 июля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
19.07.2022
04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Потрошители
05:40 Улицы разбитых фонарей-10. Чердачное дело
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы-3. «Опора», «Операция «Данаец», «Черный ящик», «Газовый синдром»
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы-3. «Опора», «Операция «Данаец», «Черный ящик», «Газовый синдром»
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Береговая охрана-2. «Резидент«, 1-я и 2-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Пенсильвания. 3-я серия
20:45 Пенсильвания. 4-я серия
21:45 Под напряжением. 11-я серия
22:40 Под напряжением. 12-я серия
23:40 Сегодня в Москве
00:00 Пёс-4. Прямой в челюсть
00:55 Пёс-4. Охота на охотников
01:55 Дикий-4. «Детки в клетке», 1-я и 2-я серии. «Волк в овечьей шкуре», 1-я и 2-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Ошибка самурая
В программе передач возможны изменения.