Программа передач Пятого канала на 19 июля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 19 июля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
19.07.2022
05:00 Известия
05:25 Двенадцать стульев. 1-я серия
06:35 Двенадцать стульев. 2-я серия
08:05 Чужой район. Обход
08:55 Чужой район. Шантаж
09:00 Известия
09:30 Чужой район. Шантаж
10:20 Чужой район. Форточник
11:15 Чужой район. Чужие
12:05 Чужой район. Участковый
13:00 Известия
13:30 Морские дьяволы 5. Минное поле
14:25 Морские дьяволы 5. Дружественный визит
15:25 Морские дьяволы 5. Эпидемия
16:30 Морские дьяволы 5. Секретный груз
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы. Судьбы. «Выживший», 1-я часть
19:00 Морские дьяволы. Судьбы. «Выживший», 2-я часть
19:50 След. Мгла
20:40 След. Темная история
21:20 След. Дети Надежды
22:25 След. Главная роль
23:10 Свои-3. Без следов
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Разоблачитель
01:20 След. Скажите, как меня зовут
02:05 След. Сладкое мясо
02:40 След. Танцуй, пока молодой
03:20 Детективы. Танцы на шпильках
03:50 Детективы. Поддельный дед
04:20 Детективы. Последний фаворит
В программе передач возможны изменения.