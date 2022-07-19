Программа передач Пятого канала на 19 июля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 19 июля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



19.07.2022



05:00 Известия

05:25 Двенадцать стульев. 1-я серия

06:35 Двенадцать стульев. 2-я серия

08:05 Чужой район. Обход

08:55 Чужой район. Шантаж

09:00 Известия

09:30 Чужой район. Шантаж

10:20 Чужой район. Форточник

11:15 Чужой район. Чужие

12:05 Чужой район. Участковый

13:00 Известия

13:30 Морские дьяволы 5. Минное поле

14:25 Морские дьяволы 5. Дружественный визит

15:25 Морские дьяволы 5. Эпидемия

16:30 Морские дьяволы 5. Секретный груз

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы. Судьбы. «Выживший», 1-я часть

19:00 Морские дьяволы. Судьбы. «Выживший», 2-я часть

19:50 След. Мгла

20:40 След. Темная история

21:20 След. Дети Надежды

22:25 След. Главная роль

23:10 Свои-3. Без следов

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Разоблачитель

01:20 След. Скажите, как меня зовут

02:05 След. Сладкое мясо

02:40 След. Танцуй, пока молодой

03:20 Детективы. Танцы на шпильках

03:50 Детективы. Поддельный дед

04:20 Детективы. Последний фаворит



В программе передач возможны изменения.