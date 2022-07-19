Программа передач Домашний на 19 июля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 19 июля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
19.07.2022
04:20 Давай разведёмся!
05:10 По делам несовершеннолетних
08:55 Давай разведёмся!
09:55 Тест на отцовство
12:10 Понять. Простить. «Карлик». «Я - Моя»
13:15 Порча. Возвращение
13:45 Знахарка
14:20 Верну любимого. Ошибка молодости
14:55 Венец творения. 1-я - 4-я серии
19:00 Здравствуй, папа! 1-я - 4-я серии
22:45 Порча. Возвращение
23:20 Знахарка
23:50 Верну любимого. Ошибка молодости
00:20 Понять. Простить. «Карлик». «Я - Моя»
01:10 От ненависти до любви. 11-я и 12-я серии
02:45 Тест на отцовство
04:25 Давай разведёмся!
В телепрограмме возможны изменения.