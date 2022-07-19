Программа передач Домашний на 19 июля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 19 июля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



19.07.2022



04:20 Давай разведёмся!

05:10 По делам несовершеннолетних

08:55 Давай разведёмся!

09:55 Тест на отцовство

12:10 Понять. Простить. «Карлик». «Я - Моя»

13:15 Порча. Возвращение

13:45 Знахарка

14:20 Верну любимого. Ошибка молодости

14:55 Венец творения. 1-я - 4-я серии

19:00 Здравствуй, папа! 1-я - 4-я серии

22:45 Порча. Возвращение

23:20 Знахарка

23:50 Верну любимого. Ошибка молодости

00:20 Понять. Простить. «Карлик». «Я - Моя»

01:10 От ненависти до любви. 11-я и 12-я серии

02:45 Тест на отцовство

04:25 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.