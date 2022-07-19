Программа передач ТНТ на 19 июля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 19 июля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



19.07.2022



04:30 Открытый микрофон. Сезон 6. 119-я серия

05:20 Однажды в России. Спецдайджест. 11-я серия

06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 12-я серия

07:00 Смешарики. Новые приключения

08:30 Модные игры. 5-я серия

09:00 Универ. Новая общага. 9-я - 16-я серии

13:00 СашаТаня. Сезон 4. 146-я - 159-я серии

20:00 СашаТаня. Сезон 7. 254-я серия

20:30 СашаТаня. Сезон 7. 255-я серия

21:00 Детективное агентство Мухича. 18-я серия

21:30 Детективное агентство Мухича. 19-я серия

22:00 История одного вампира

00:05 Пункт назначения-2

01:40 Импровизация. Сезон 6. 160-я серия

02:30 Импровизация. Сезон 6. 161-я серия

03:15 Comedy Баттл. 10-я серия

04:05 Открытый микрофон. Сезон 6. 120-я серия

04:50 Открытый микрофон. Сезон 6. 121-я серия



В программе передач возможны изменения.