Программа передач ТНТ на 19 июля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 19 июля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
19.07.2022
04:30 Открытый микрофон. Сезон 6. 119-я серия
05:20 Однажды в России. Спецдайджест. 11-я серия
06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 12-я серия
07:00 Смешарики. Новые приключения
08:30 Модные игры. 5-я серия
09:00 Универ. Новая общага. 9-я - 16-я серии
13:00 СашаТаня. Сезон 4. 146-я - 159-я серии
20:00 СашаТаня. Сезон 7. 254-я серия
20:30 СашаТаня. Сезон 7. 255-я серия
21:00 Детективное агентство Мухича. 18-я серия
21:30 Детективное агентство Мухича. 19-я серия
22:00 История одного вампира
00:05 Пункт назначения-2
01:40 Импровизация. Сезон 6. 160-я серия
02:30 Импровизация. Сезон 6. 161-я серия
03:15 Comedy Баттл. 10-я серия
04:05 Открытый микрофон. Сезон 6. 120-я серия
04:50 Открытый микрофон. Сезон 6. 121-я серия
В программе передач возможны изменения.