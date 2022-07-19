Программа передач СТС на 19 июля 2022 года

Телепрограмма СТС на 19 июля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



19.07.2022



04:45 Воронины. Сезон 23. 28-я серия

05:10 Воронины. Сезон 24. 5-я серия

05:30 6 кадров. Сезон 8. 54-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 30-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 39-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 81-я серия

06:05 Три кота. Космическое путешествие

06:10 Три кота

06:15 Драконы: Защитники Олуха

07:00 Том и Джерри

09:00 Уральские пельмени. #мужскаялиния

09:10 Как отделаться от парня за 10 дней

11:30 Кухня. Сезон 6. 6-я - 10-я серии

14:10 Родком. Сезон 1. 10-я - 20-я серии

20:00 Время

22:10 Геракл

00:05 Легион

02:00 Тэмми

03:30 Воронины. Сезон 23. 23-я серия

03:55 Воронины. Сезон 23. 28-я серия

04:15 Воронины. Сезон 24. 5-я серия

04:40 Воронины. Сезон 24. 6-я серия



В программе передач возможны изменения.