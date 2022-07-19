Программа передач СТС на 19 июля 2022 года

Телепрограмма СТС на 19 июля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
19.07.2022
04:45 Воронины. Сезон 23. 28-я серия
05:10 Воронины. Сезон 24. 5-я серия
05:30 6 кадров. Сезон 8. 54-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 30-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 39-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 81-я серия
06:05 Три кота. Космическое путешествие
06:10 Три кота
06:15 Драконы: Защитники Олуха
07:00 Том и Джерри
09:00 Уральские пельмени. #мужскаялиния
09:10 Как отделаться от парня за 10 дней
11:30 Кухня. Сезон 6. 6-я - 10-я серии
14:10 Родком. Сезон 1. 10-я - 20-я серии
20:00 Время
22:10 Геракл
00:05 Легион
02:00 Тэмми
03:30 Воронины. Сезон 23. 23-я серия
03:55 Воронины. Сезон 23. 28-я серия
04:15 Воронины. Сезон 24. 5-я серия
04:40 Воронины. Сезон 24. 6-я серия
В программе передач возможны изменения.