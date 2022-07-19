Программа передач Матч ТВ на 19 июля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 19 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
19.07.2022
04:00 Профессиональный бокс. Э. Трояновский - Р. Меметов
05:10 Громко
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:10 Новости
09:15 Специальный репортаж
09:35 Фантом
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Побег
14:55 Новости
15:00 Побег
15:55 Кровавый алмаз
16:55 Новости
17:00 Кровавый алмаз
18:50 Новости
18:55 Регби. PARI Чемпионат России. «Динамо» (Москва) - «Енисей-СТМ» (Красноярск). Прямой эфир
20:55 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
21:55 Новости
22:00 Все на Матч!
22:45 Смешанные единоборства. UFC. Б. Ортега - Я. Родригез
23:45 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Обзор тура
00:45 Фантом
02:40 Специальный репортаж
03:00 Новости
03:05 Правила игры
03:35 Второе дыхание. Вячеслав Фетисов
04:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
04:55 Лев Яшин - номер один
В программе передач возможны изменения.