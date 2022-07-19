Программа передач Матч ТВ на 19 июля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 19 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



19.07.2022



04:00 Профессиональный бокс. Э. Трояновский - Р. Меметов

05:10 Громко

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:10 Новости

09:15 Специальный репортаж

09:35 Фантом

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Побег

14:55 Новости

15:00 Побег

15:55 Кровавый алмаз

16:55 Новости

17:00 Кровавый алмаз

18:50 Новости

18:55 Регби. PARI Чемпионат России. «Динамо» (Москва) - «Енисей-СТМ» (Красноярск). Прямой эфир

20:55 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»

21:55 Новости

22:00 Все на Матч!

22:45 Смешанные единоборства. UFC. Б. Ортега - Я. Родригез

23:45 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Обзор тура

00:45 Фантом

02:40 Специальный репортаж

03:00 Новости

03:05 Правила игры

03:35 Второе дыхание. Вячеслав Фетисов

04:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»

04:55 Лев Яшин - номер один



В программе передач возможны изменения.