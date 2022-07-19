Программа передач канала Звезда на 19 июля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 19 июля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



19.07.2022



04:10 Караван смерти

05:30 Когда растаял снег. 1-я - 4-я серии

09:00 Новости дня

09:20 Специальный репортаж

09:55 Отряд специального назначения. 2-я серия

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Специальный репортаж

14:00 Военные новости

14:10 Когда растаял снег. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва ставок. Война на южном фланге

19:40 Улика из прошлого. Содом и Гоморра. Тайна греховной гибели

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 В полосе прибоя

00:30 Миг удачи

01:35 Последний побег

03:05 След в океане

04:25 Морской дозор



В программе передач возможны изменения.