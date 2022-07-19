Программа передач канала Звезда на 19 июля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 19 июля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
19.07.2022
04:10 Караван смерти
05:30 Когда растаял снег. 1-я - 4-я серии
09:00 Новости дня
09:20 Специальный репортаж
09:55 Отряд специального назначения. 2-я серия
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Специальный репортаж
14:00 Военные новости
14:10 Когда растаял снег. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва ставок. Война на южном фланге
19:40 Улика из прошлого. Содом и Гоморра. Тайна греховной гибели
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 В полосе прибоя
00:30 Миг удачи
01:35 Последний побег
03:05 След в океане
04:25 Морской дозор
В программе передач возможны изменения.