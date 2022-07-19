Программа передач Золотая коллекция на 19 июля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 19 июля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
19.07.2022
04:10 Тайны следствия-4. «История болезни», 1-я и 2-я серии
05:40 Дамы приглашают кавалеров
06:45 Мать Мария
08:25 Винни-Пух
08:35 Винни-Пух идет в гости
08:50 Винни-Пух и день забот
09:10 Жил-был Пёс
09:25 Ну, погоди! 7-я - 12-я серии
10:30 Черт с портфелем
11:45 У тихой пристани
13:00 Ягуар
14:40 Любовь и голуби
16:35 Бриллиантовая рука
18:20 Тайны следствия-4. «Выбор оружия», 1-я и 2-я серии
20:00 Мимино
21:45 Кин-дза-дза!
00:05 Как стать счастливым
01:40 Самогонщики
В телепрограмме передач возможны изменения.