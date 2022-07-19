Программа передач Золотая коллекция на 19 июля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 19 июля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



19.07.2022



04:10 Тайны следствия-4. «История болезни», 1-я и 2-я серии

05:40 Дамы приглашают кавалеров

06:45 Мать Мария

08:25 Винни-Пух

08:35 Винни-Пух идет в гости

08:50 Винни-Пух и день забот

09:10 Жил-был Пёс

09:25 Ну, погоди! 7-я - 12-я серии

10:30 Черт с портфелем

11:45 У тихой пристани

13:00 Ягуар

14:40 Любовь и голуби

16:35 Бриллиантовая рука

18:20 Тайны следствия-4. «Выбор оружия», 1-я и 2-я серии

20:00 Мимино

21:45 Кин-дза-дза!

00:05 Как стать счастливым

01:40 Самогонщики



В телепрограмме передач возможны изменения.