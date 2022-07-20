Телепрограмма ТВ России на среду 20 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на среду 20 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 20.07.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 Телеканал «Доброе утро»

09:50 Жить здорово!

10:35 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Спросите медсестру. 7-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Соломон Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко. Часть 3-я

00:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

23:55 Иван Зубков. Спаситель Ленинграда

00:55 Письма на стекле. Судьба. 13-я серия

01:50 Письма на стекле. Судьба. 14-я серия

02:40 Женщины на грани. 5-я и 6-я серии



ТВЦ



04:40 Актерские драмы. Смерть на съёмочной площадке

05:20 Мой герой. Павел Любимцев

06:00 Настроение

08:40 Петровка, 38

08:55 Наследники. 5-я серия

09:46 Наследники. 6-я серия

10:45 Большие деньги советского кино

11:30 События

11:50 Вижу-знаю. 21-я серия

12:45 Вижу-знаю. 22-я серия

13:40 Мой герой. Нина Шацкая

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Гром. 5-я серия

16:06 Гром. 6-я серия

17:00 Маргарита Терехова. Всегда одна

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Смертельный тренинг. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 34-я серия

23:10 Прощание. Валерий Ободзинский

00:00 События. 25-й час

00:25 Петровка, 38

00:40 Хроники московского быта. Трагедия Константина Черненко

01:25 Знак качества. Мороженое

02:05 Брежнев, которого мы не знали. Фильм 3-й - «Галина Брежнева. Изгнание из рая»

02:45 Осторожно, мошенники! Бизнес на жадности

03:10 Гром. 5-я серия

03:53 Гром. 6-я серия

04:40 Большие деньги советского кино



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Ошибка самурая

05:40 Улицы разбитых фонарей-10. Дело на миллион

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы-3. «Второе дыхание». «Осиное гнездо». «Ложный SOS». «Свои»

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы-3. «Второе дыхание». «Осиное гнездо». «Ложный SOS». «Свои»

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Береговая охрана-2. «Фальшивомонетчики», 1-я и 2-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

19:50 Пенсильвания. 5-я серия

20:45 Пенсильвания. 6-я серия

21:45 Под напряжением. 13-я серия

22:40 Под напряжением. 14-я серия

23:40 Сегодня в Москве

00:00 Пёс-4. Монте-Кристо

00:55 Пёс-4. Индеец

01:55 Дикий-4. «Фабрика компромата», 1-я и 2-я серии. «Охота на мэра», 1-я и 2-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Два червонца



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Улицы разбитых фонарей 4. Воронья слободка

06:10 Ошибка резидента. 1-я серия

07:20 Ошибка резидента. 2-я серия

08:40 Последний бой майора Пугачева. 1-я серия

09:00 Известия

09:30 Последний бой майора Пугачева. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Морские дьяволы. Судьбы. «Территория врага», 1-я часть

14:25 Морские дьяволы. Судьбы. «Территория врага», 2-я часть

15:25 Морские дьяволы. Судьбы. «Окончательное решение», 1-я часть

16:30 Морские дьяволы. Судьбы. «Окончательное решение», 2-я часть

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы. Судьбы. «Отпуск у моря», 1-я часть

19:00 Морские дьяволы. Судьбы. 2-я часть - «Отпуск у моря»

19:50 След. Волки и овцы

20:40 След. Верное средство

21:25 След. Химики

22:25 След. Перелом

23:10 Свои-3. Черный танцор

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Миллион долларов и самолет

01:20 След. Женщина, которая не пьет

02:05 След. Очищение

02:40 След. Кругом обман

03:20 Детективы. Они будут вместе

03:50 Детективы. Дым

04:20 Детективы. Страсти старого дома



Домашний



04:25 Давай разведёмся!

05:15 6 кадров

05:30 По делам несовершеннолетних

09:15 Давай разведёмся!

10:15 Тест на отцовство

12:30 Понять. Простить. «Таких не любят». «По лезвию любви»

13:35 Порча. Земляки

14:05 Знахарка

14:40 Верну любимого. Укротитель

15:15 Сашино дело. 1-я - 4-я серии

19:00 Почти вся правда. 1-я - 4-я серии

22:45 Порча. Земляки

23:20 Знахарка

23:50 Верну любимого. Укротитель

00:20 Понять. Простить. «Таких не любят». «По лезвию любви»

01:10 От ненависти до любви. 13-я и 14-я серии

02:45 Тест на отцовство

04:25 Давай разведёмся!



ТНТ



04:50 Открытый микрофон. Сезон 6. 121-я серия

05:40 Однажды в России. Спецдайджест. 13-я серия

06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 14-я серия

07:00 Смешарики. Новые приключения

09:00 Универ. Новая общага. 17-я - 24-я серии

13:00 СашаТаня. Сезон 4. 160-я - 173-я серии

20:00 СашаТаня. Сезон 7. 256-я серия

20:30 СашаТаня. Сезон 7. 257-я серия

21:00 Детективное агентство Мухича. 19-я серия

21:30 Детективное агентство Мухича. 20-я серия

22:00 Годзилла

00:40 Пункт назначения-3

02:10 Импровизация. Сезон 6. 162-я серия

02:55 Импровизация. Сезон 6. 163-я серия

03:45 Comedy Баттл. 11-я серия

04:35 Открытый микрофон. Сезон 6. 122-я серия



СТС



04:55 Воронины. Сезон 24. 6-я серия

05:15 Воронины. Сезон 24. 7-я серия

05:40 Воронины. Сезон 24. 8-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 148-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 151-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 83-я серия

06:05 Три кота. Говорящая птица

06:10 Три кота. Пришла весна

06:15 Драконы: Защитники Олуха

07:00 Том и Джерри

09:00 Уральские пельмени. #мальчикитакиемальчики

09:10 Джуниор

11:25 Кухня. Сезон 6. 11-я - 15-я серии

14:05 Родком. Сезон 1. 19-я - 21-я серии

15:40 Родком. Сезон 2. 1-я - 8-я серии

20:00 Стартрек: Возмездие

22:40 Стартрек. Бесконечность

01:00 Тэмми

02:45 Воронины. Сезон 24. 6-я - 11-я серии



Матч ТВ



04:55 Лев Яшин - номер один

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:10 Новости

09:15 Специальный репортаж

09:35 Фантом

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Побег

14:55 Новости

15:00 Побег

15:55 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу

16:25 Бильярд. Чемпионат мира. Мужчины. Финал. Прямой эфир

18:30 Все на Матч!

19:00 Новости

19:05 Некуда бежать

21:00 Все на Матч!

21:45 Новости

21:50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. 1/4 финала. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Фантом

02:40 Специальный репортаж

03:00 Новости

03:05 Голевая неделя РФ

03:35 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу

04:00 Бильярд. Чемпионат мира. Женщины. Финал



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Джек Ричер

22:35 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Остров

02:50 Самые шокирующие гипотезы

03:40 Тайны Чапман

04:25 Документальный проект



Звезда



04:25 Морской дозор

05:15 Оружие Победы

05:30 Когда растаял снег. 5-я - 8-я серии

09:00 Новости дня

09:20 Специальный репортаж

09:55 Отряд специального назначения. 3-я серия

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Сделано в СССР

13:40 Гетеры майора Соколова. 1-я - 4-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Гетеры майора Соколова. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва ставок. Бросок на запад

19:40 Секретные материалы. Европейская Хиросима. Секретный план Черчилля

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 Государственный преступник

00:35 Кровь за кровь

02:15 В полосе прибоя

03:45 Миг удачи

04:50 Перелом. Хроника Победы



Мосфильм. Золотая коллекция



11:00 Ну, погоди! 13-я - 16-я серии

11:45 Над Тиссой

13:00 Отставной козы барабанщик

14:25 Берегите мужчин!

15:50 Москва слезам не верит

18:30 Тайны следствия-5. 1-я и 2-я серии - «Поклонники»

20:10 Три тополя на Плющихе

21:30 Старый Новый год

00:00 Станционный смотритель

01:10 Сталкер

03:45 Тайны следствия-5. 1-я и 2-я серии - «Поклонники»



Время начала передач - московское.



















Программа передач Пятого канала на 20 июля 2022 года Программа передач НТВ на 20 июля 2022 года Телепрограмма ТВ России на вторник 19 июля 2022 года Телепрограмма ТВ России на понедельник 18 июля 2022 года Телепрограмма ТВ России на пятницу 15 июля 2022 года









Виды силовых тренажеров



Одними из наиболее эффективных вариантов спортивного инвентаря являются тренажеры для силовых тренировок. Они незаменимы для улучшения рельефа, набора мышечной массы, сохранения объема мускулатуры в период сушки. Расписание трансляций чемпионата России по футболу 2022/2023. 1-й тур РПЛ



31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года. Рынок чая: стагнация потребления



Российская Федерация в мировом масштабе занимает четвертое место по потреблению бодрящего напитка. Насыщения данный сегмент рынка не достиг. Календарь этапов Формула-1 в сезоне 2022. Гран-при Австрии



Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартует в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби. Обладатели Кубка Стэнли по годам



Из российских хоккеистов по три раза обладателями Кубка Стэнли становились Евгений Малкин, Сергей Федоров, Игорь Ларионов и Сергей Брылин.









