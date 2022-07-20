Телепрограмма ТВ России на среду 20 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на среду 20 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 20.07.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Телеканал «Доброе утро»
09:50 Жить здорово!
10:35 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Спросите медсестру. 7-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Соломон Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко. Часть 3-я
00:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
23:55 Иван Зубков. Спаситель Ленинграда
00:55 Письма на стекле. Судьба. 13-я серия
01:50 Письма на стекле. Судьба. 14-я серия
02:40 Женщины на грани. 5-я и 6-я серии
ТВЦ
04:40 Актерские драмы. Смерть на съёмочной площадке
05:20 Мой герой. Павел Любимцев
06:00 Настроение
08:40 Петровка, 38
08:55 Наследники. 5-я серия
09:46 Наследники. 6-я серия
10:45 Большие деньги советского кино
11:30 События
11:50 Вижу-знаю. 21-я серия
12:45 Вижу-знаю. 22-я серия
13:40 Мой герой. Нина Шацкая
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Гром. 5-я серия
16:06 Гром. 6-я серия
17:00 Маргарита Терехова. Всегда одна
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Смертельный тренинг. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 34-я серия
23:10 Прощание. Валерий Ободзинский
00:00 События. 25-й час
00:25 Петровка, 38
00:40 Хроники московского быта. Трагедия Константина Черненко
01:25 Знак качества. Мороженое
02:05 Брежнев, которого мы не знали. Фильм 3-й - «Галина Брежнева. Изгнание из рая»
02:45 Осторожно, мошенники! Бизнес на жадности
03:10 Гром. 5-я серия
03:53 Гром. 6-я серия
04:40 Большие деньги советского кино
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Ошибка самурая
05:40 Улицы разбитых фонарей-10. Дело на миллион
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы-3. «Второе дыхание». «Осиное гнездо». «Ложный SOS». «Свои»
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы-3. «Второе дыхание». «Осиное гнездо». «Ложный SOS». «Свои»
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Береговая охрана-2. «Фальшивомонетчики», 1-я и 2-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Пенсильвания. 5-я серия
20:45 Пенсильвания. 6-я серия
21:45 Под напряжением. 13-я серия
22:40 Под напряжением. 14-я серия
23:40 Сегодня в Москве
00:00 Пёс-4. Монте-Кристо
00:55 Пёс-4. Индеец
01:55 Дикий-4. «Фабрика компромата», 1-я и 2-я серии. «Охота на мэра», 1-я и 2-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Два червонца
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Улицы разбитых фонарей 4. Воронья слободка
06:10 Ошибка резидента. 1-я серия
07:20 Ошибка резидента. 2-я серия
08:40 Последний бой майора Пугачева. 1-я серия
09:00 Известия
09:30 Последний бой майора Пугачева. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Морские дьяволы. Судьбы. «Территория врага», 1-я часть
14:25 Морские дьяволы. Судьбы. «Территория врага», 2-я часть
15:25 Морские дьяволы. Судьбы. «Окончательное решение», 1-я часть
16:30 Морские дьяволы. Судьбы. «Окончательное решение», 2-я часть
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы. Судьбы. «Отпуск у моря», 1-я часть
19:00 Морские дьяволы. Судьбы. 2-я часть - «Отпуск у моря»
19:50 След. Волки и овцы
20:40 След. Верное средство
21:25 След. Химики
22:25 След. Перелом
23:10 Свои-3. Черный танцор
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Миллион долларов и самолет
01:20 След. Женщина, которая не пьет
02:05 След. Очищение
02:40 След. Кругом обман
03:20 Детективы. Они будут вместе
03:50 Детективы. Дым
04:20 Детективы. Страсти старого дома
Домашний
04:25 Давай разведёмся!
05:15 6 кадров
05:30 По делам несовершеннолетних
09:15 Давай разведёмся!
10:15 Тест на отцовство
12:30 Понять. Простить. «Таких не любят». «По лезвию любви»
13:35 Порча. Земляки
14:05 Знахарка
14:40 Верну любимого. Укротитель
15:15 Сашино дело. 1-я - 4-я серии
19:00 Почти вся правда. 1-я - 4-я серии
22:45 Порча. Земляки
23:20 Знахарка
23:50 Верну любимого. Укротитель
00:20 Понять. Простить. «Таких не любят». «По лезвию любви»
01:10 От ненависти до любви. 13-я и 14-я серии
02:45 Тест на отцовство
04:25 Давай разведёмся!
ТНТ
04:50 Открытый микрофон. Сезон 6. 121-я серия
05:40 Однажды в России. Спецдайджест. 13-я серия
06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 14-я серия
07:00 Смешарики. Новые приключения
09:00 Универ. Новая общага. 17-я - 24-я серии
13:00 СашаТаня. Сезон 4. 160-я - 173-я серии
20:00 СашаТаня. Сезон 7. 256-я серия
20:30 СашаТаня. Сезон 7. 257-я серия
21:00 Детективное агентство Мухича. 19-я серия
21:30 Детективное агентство Мухича. 20-я серия
22:00 Годзилла
00:40 Пункт назначения-3
02:10 Импровизация. Сезон 6. 162-я серия
02:55 Импровизация. Сезон 6. 163-я серия
03:45 Comedy Баттл. 11-я серия
04:35 Открытый микрофон. Сезон 6. 122-я серия
СТС
04:55 Воронины. Сезон 24. 6-я серия
05:15 Воронины. Сезон 24. 7-я серия
05:40 Воронины. Сезон 24. 8-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 148-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 151-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 83-я серия
06:05 Три кота. Говорящая птица
06:10 Три кота. Пришла весна
06:15 Драконы: Защитники Олуха
07:00 Том и Джерри
09:00 Уральские пельмени. #мальчикитакиемальчики
09:10 Джуниор
11:25 Кухня. Сезон 6. 11-я - 15-я серии
14:05 Родком. Сезон 1. 19-я - 21-я серии
15:40 Родком. Сезон 2. 1-я - 8-я серии
20:00 Стартрек: Возмездие
22:40 Стартрек. Бесконечность
01:00 Тэмми
02:45 Воронины. Сезон 24. 6-я - 11-я серии
Матч ТВ
04:55 Лев Яшин - номер один
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:10 Новости
09:15 Специальный репортаж
09:35 Фантом
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Побег
14:55 Новости
15:00 Побег
15:55 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу
16:25 Бильярд. Чемпионат мира. Мужчины. Финал. Прямой эфир
18:30 Все на Матч!
19:00 Новости
19:05 Некуда бежать
21:00 Все на Матч!
21:45 Новости
21:50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. 1/4 финала. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Фантом
02:40 Специальный репортаж
03:00 Новости
03:05 Голевая неделя РФ
03:35 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу
04:00 Бильярд. Чемпионат мира. Женщины. Финал
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Джек Ричер
22:35 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Остров
02:50 Самые шокирующие гипотезы
03:40 Тайны Чапман
04:25 Документальный проект
Звезда
04:25 Морской дозор
05:15 Оружие Победы
05:30 Когда растаял снег. 5-я - 8-я серии
09:00 Новости дня
09:20 Специальный репортаж
09:55 Отряд специального назначения. 3-я серия
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Сделано в СССР
13:40 Гетеры майора Соколова. 1-я - 4-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Гетеры майора Соколова. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва ставок. Бросок на запад
19:40 Секретные материалы. Европейская Хиросима. Секретный план Черчилля
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 Государственный преступник
00:35 Кровь за кровь
02:15 В полосе прибоя
03:45 Миг удачи
04:50 Перелом. Хроника Победы
Мосфильм. Золотая коллекция
11:00 Ну, погоди! 13-я - 16-я серии
11:45 Над Тиссой
13:00 Отставной козы барабанщик
14:25 Берегите мужчин!
15:50 Москва слезам не верит
18:30 Тайны следствия-5. 1-я и 2-я серии - «Поклонники»
20:10 Три тополя на Плющихе
21:30 Старый Новый год
00:00 Станционный смотритель
01:10 Сталкер
03:45 Тайны следствия-5. 1-я и 2-я серии - «Поклонники»
Время начала передач - московское.