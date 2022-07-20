Программа передач ТВЦ на 20 июля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 20 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



20.07.2022



04:40 Актерские драмы. Смерть на съёмочной площадке

05:20 Мой герой. Павел Любимцев

06:00 Настроение

08:40 Петровка, 38

08:55 Наследники. 5-я серия

09:46 Наследники. 6-я серия

10:45 Большие деньги советского кино

11:30 События

11:50 Вижу-знаю. 21-я серия

12:45 Вижу-знаю. 22-я серия

13:40 Мой герой. Нина Шацкая

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Гром. 5-я серия

16:06 Гром. 6-я серия

17:00 Маргарита Терехова. Всегда одна

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Смертельный тренинг. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 34-я серия

23:10 Прощание. Валерий Ободзинский

00:00 События. 25-й час

00:25 Петровка, 38

00:40 Хроники московского быта. Трагедия Константина Черненко

01:25 Знак качества. Мороженое

02:05 Брежнев, которого мы не знали. Фильм 3-й - «Галина Брежнева. Изгнание из рая»

02:45 Осторожно, мошенники! Бизнес на жадности

03:10 Гром. 5-я серия

03:53 Гром. 6-я серия

04:40 Большие деньги советского кино



В программе передач возможны изменения.