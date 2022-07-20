Программа передач ТВЦ на 20 июля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 20 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
20.07.2022
04:40 Актерские драмы. Смерть на съёмочной площадке
05:20 Мой герой. Павел Любимцев
06:00 Настроение
08:40 Петровка, 38
08:55 Наследники. 5-я серия
09:46 Наследники. 6-я серия
10:45 Большие деньги советского кино
11:30 События
11:50 Вижу-знаю. 21-я серия
12:45 Вижу-знаю. 22-я серия
13:40 Мой герой. Нина Шацкая
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Гром. 5-я серия
16:06 Гром. 6-я серия
17:00 Маргарита Терехова. Всегда одна
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Смертельный тренинг. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 34-я серия
23:10 Прощание. Валерий Ободзинский
00:00 События. 25-й час
00:25 Петровка, 38
00:40 Хроники московского быта. Трагедия Константина Черненко
01:25 Знак качества. Мороженое
02:05 Брежнев, которого мы не знали. Фильм 3-й - «Галина Брежнева. Изгнание из рая»
02:45 Осторожно, мошенники! Бизнес на жадности
03:10 Гром. 5-я серия
03:53 Гром. 6-я серия
04:40 Большие деньги советского кино
В программе передач возможны изменения.