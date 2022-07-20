Программа передач НТВ на 20 июля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 20 июля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
20.07.2022
04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Ошибка самурая
05:40 Улицы разбитых фонарей-10. Дело на миллион
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы-3. «Второе дыхание». «Осиное гнездо». «Ложный SOS». «Свои»
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы-3. «Второе дыхание». «Осиное гнездо». «Ложный SOS». «Свои»
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Береговая охрана-2. «Фальшивомонетчики», 1-я и 2-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Пенсильвания. 5-я серия
20:45 Пенсильвания. 6-я серия
21:45 Под напряжением. 13-я серия
22:40 Под напряжением. 14-я серия
23:40 Сегодня в Москве
00:00 Пёс-4. Монте-Кристо
00:55 Пёс-4. Индеец
01:55 Дикий-4. «Фабрика компромата», 1-я и 2-я серии. «Охота на мэра», 1-я и 2-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Два червонца
В программе передач возможны изменения.