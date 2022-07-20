Программа передач НТВ на 20 июля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 20 июля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



20.07.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Ошибка самурая

05:40 Улицы разбитых фонарей-10. Дело на миллион

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы-3. «Второе дыхание». «Осиное гнездо». «Ложный SOS». «Свои»

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы-3. «Второе дыхание». «Осиное гнездо». «Ложный SOS». «Свои»

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Береговая охрана-2. «Фальшивомонетчики», 1-я и 2-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

19:50 Пенсильвания. 5-я серия

20:45 Пенсильвания. 6-я серия

21:45 Под напряжением. 13-я серия

22:40 Под напряжением. 14-я серия

23:40 Сегодня в Москве

00:00 Пёс-4. Монте-Кристо

00:55 Пёс-4. Индеец

01:55 Дикий-4. «Фабрика компромата», 1-я и 2-я серии. «Охота на мэра», 1-я и 2-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Два червонца



В программе передач возможны изменения.