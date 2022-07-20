Программа передач Пятого канала на 20 июля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 20 июля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



20.07.2022



05:00 Известия

05:25 Улицы разбитых фонарей 4. Воронья слободка

06:10 Ошибка резидента. 1-я серия

07:20 Ошибка резидента. 2-я серия

08:40 Последний бой майора Пугачева. 1-я серия

09:00 Известия

09:30 Последний бой майора Пугачева. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Морские дьяволы. Судьбы. «Территория врага», 1-я часть

14:25 Морские дьяволы. Судьбы. «Территория врага», 2-я часть

15:25 Морские дьяволы. Судьбы. «Окончательное решение», 1-я часть

16:30 Морские дьяволы. Судьбы. «Окончательное решение», 2-я часть

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы. Судьбы. «Отпуск у моря», 1-я часть

19:00 Морские дьяволы. Судьбы. 2-я часть - «Отпуск у моря»

19:50 След. Волки и овцы

20:40 След. Верное средство

21:25 След. Химики

22:25 След. Перелом

23:10 Свои-3. Черный танцор

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Миллион долларов и самолет

01:20 След. Женщина, которая не пьет

02:05 След. Очищение

02:40 След. Кругом обман

03:20 Детективы. Они будут вместе

03:50 Детективы. Дым

04:20 Детективы. Страсти старого дома



В программе передач возможны изменения.