Программа передач Пятого канала на 20 июля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 20 июля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
20.07.2022
05:00 Известия
05:25 Улицы разбитых фонарей 4. Воронья слободка
06:10 Ошибка резидента. 1-я серия
07:20 Ошибка резидента. 2-я серия
08:40 Последний бой майора Пугачева. 1-я серия
09:00 Известия
09:30 Последний бой майора Пугачева. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Морские дьяволы. Судьбы. «Территория врага», 1-я часть
14:25 Морские дьяволы. Судьбы. «Территория врага», 2-я часть
15:25 Морские дьяволы. Судьбы. «Окончательное решение», 1-я часть
16:30 Морские дьяволы. Судьбы. «Окончательное решение», 2-я часть
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы. Судьбы. «Отпуск у моря», 1-я часть
19:00 Морские дьяволы. Судьбы. 2-я часть - «Отпуск у моря»
19:50 След. Волки и овцы
20:40 След. Верное средство
21:25 След. Химики
22:25 След. Перелом
23:10 Свои-3. Черный танцор
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Миллион долларов и самолет
01:20 След. Женщина, которая не пьет
02:05 След. Очищение
02:40 След. Кругом обман
03:20 Детективы. Они будут вместе
03:50 Детективы. Дым
04:20 Детективы. Страсти старого дома
В программе передач возможны изменения.