Программа передач Домашний на 20 июля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 20 июля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



20.07.2022



04:25 Давай разведёмся!

05:15 6 кадров

05:30 По делам несовершеннолетних

09:15 Давай разведёмся!

10:15 Тест на отцовство

12:30 Понять. Простить. «Таких не любят». «По лезвию любви»

13:35 Порча. Земляки

14:05 Знахарка

14:40 Верну любимого. Укротитель

15:15 Сашино дело. 1-я - 4-я серии

19:00 Почти вся правда. 1-я - 4-я серии

22:45 Порча. Земляки

23:20 Знахарка

23:50 Верну любимого. Укротитель

00:20 Понять. Простить. «Таких не любят». «По лезвию любви»

01:10 От ненависти до любви. 13-я и 14-я серии

02:45 Тест на отцовство

04:25 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.