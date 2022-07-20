Программа передач Домашний на 20 июля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 20 июля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
20.07.2022
04:25 Давай разведёмся!
05:15 6 кадров
05:30 По делам несовершеннолетних
09:15 Давай разведёмся!
10:15 Тест на отцовство
12:30 Понять. Простить. «Таких не любят». «По лезвию любви»
13:35 Порча. Земляки
14:05 Знахарка
14:40 Верну любимого. Укротитель
15:15 Сашино дело. 1-я - 4-я серии
19:00 Почти вся правда. 1-я - 4-я серии
22:45 Порча. Земляки
23:20 Знахарка
23:50 Верну любимого. Укротитель
00:20 Понять. Простить. «Таких не любят». «По лезвию любви»
01:10 От ненависти до любви. 13-я и 14-я серии
02:45 Тест на отцовство
04:25 Давай разведёмся!
В телепрограмме возможны изменения.