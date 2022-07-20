Программа передач ТНТ на 20 июля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 20 июля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



20.07.2022



04:50 Открытый микрофон. Сезон 6. 121-я серия

05:40 Однажды в России. Спецдайджест. 13-я серия

06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 14-я серия

07:00 Смешарики. Новые приключения

09:00 Универ. Новая общага. 17-я - 24-я серии

13:00 СашаТаня. Сезон 4. 160-я - 173-я серии

20:00 СашаТаня. Сезон 7. 256-я серия

20:30 СашаТаня. Сезон 7. 257-я серия

21:00 Детективное агентство Мухича. 19-я серия

21:30 Детективное агентство Мухича. 20-я серия

22:00 Годзилла

00:40 Пункт назначения-3

02:10 Импровизация. Сезон 6. 162-я серия

02:55 Импровизация. Сезон 6. 163-я серия

03:45 Comedy Баттл. 11-я серия

04:35 Открытый микрофон. Сезон 6. 122-я серия



В программе передач возможны изменения.