Программа передач СТС на 20 июля 2022 года

Телепрограмма СТС на 20 июля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
20.07.2022
04:55 Воронины. Сезон 24. 6-я серия
05:15 Воронины. Сезон 24. 7-я серия
05:40 Воронины. Сезон 24. 8-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 148-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 151-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 83-я серия
06:05 Три кота. Говорящая птица
06:10 Три кота. Пришла весна
06:15 Драконы: Защитники Олуха
07:00 Том и Джерри
09:00 Уральские пельмени. #мальчикитакиемальчики
09:10 Джуниор
11:25 Кухня. Сезон 6. 11-я - 15-я серии
14:05 Родком. Сезон 1. 19-я - 21-я серии
15:40 Родком. Сезон 2. 1-я - 8-я серии
20:00 Стартрек: Возмездие
22:40 Стартрек. Бесконечность
01:00 Тэмми
02:45 Воронины. Сезон 24. 6-я - 11-я серии
В программе передач возможны изменения.