Программа передач СТС на 20 июля 2022 года

Телепрограмма СТС на 20 июля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



20.07.2022



04:55 Воронины. Сезон 24. 6-я серия

05:15 Воронины. Сезон 24. 7-я серия

05:40 Воронины. Сезон 24. 8-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 148-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 151-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 83-я серия

06:05 Три кота. Говорящая птица

06:10 Три кота. Пришла весна

06:15 Драконы: Защитники Олуха

07:00 Том и Джерри

09:00 Уральские пельмени. #мальчикитакиемальчики

09:10 Джуниор

11:25 Кухня. Сезон 6. 11-я - 15-я серии

14:05 Родком. Сезон 1. 19-я - 21-я серии

15:40 Родком. Сезон 2. 1-я - 8-я серии

20:00 Стартрек: Возмездие

22:40 Стартрек. Бесконечность

01:00 Тэмми

02:45 Воронины. Сезон 24. 6-я - 11-я серии



В программе передач возможны изменения.