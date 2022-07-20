Программа передач Матч ТВ на 20 июля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 20 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
20.07.2022
04:55 Лев Яшин - номер один
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:10 Новости
09:15 Специальный репортаж
09:35 Фантом
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Побег
14:55 Новости
15:00 Побег
15:55 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу
16:25 Бильярд. Чемпионат мира. Мужчины. Финал. Прямой эфир
18:30 Все на Матч!
19:00 Новости
19:05 Некуда бежать
21:00 Все на Матч!
21:45 Новости
21:50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. 1/4 финала. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Фантом
02:40 Специальный репортаж
03:00 Новости
03:05 Голевая неделя РФ
03:35 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу
04:00 Бильярд. Чемпионат мира. Женщины. Финал
В программе передач возможны изменения.