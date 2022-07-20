Программа передач Матч ТВ на 20 июля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 20 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



20.07.2022



04:55 Лев Яшин - номер один

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:10 Новости

09:15 Специальный репортаж

09:35 Фантом

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Побег

14:55 Новости

15:00 Побег

15:55 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу

16:25 Бильярд. Чемпионат мира. Мужчины. Финал. Прямой эфир

18:30 Все на Матч!

19:00 Новости

19:05 Некуда бежать

21:00 Все на Матч!

21:45 Новости

21:50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. 1/4 финала. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Фантом

02:40 Специальный репортаж

03:00 Новости

03:05 Голевая неделя РФ

03:35 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу

04:00 Бильярд. Чемпионат мира. Женщины. Финал



В программе передач возможны изменения.