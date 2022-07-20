Программа передач канала Звезда на 20 июля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 20 июля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
20.07.2022
04:25 Морской дозор
05:15 Оружие Победы
05:30 Когда растаял снег. 5-я - 8-я серии
09:00 Новости дня
09:20 Специальный репортаж
09:55 Отряд специального назначения. 3-я серия
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Сделано в СССР
13:40 Гетеры майора Соколова. 1-я - 4-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Гетеры майора Соколова. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва ставок. Бросок на запад
19:40 Секретные материалы. Европейская Хиросима. Секретный план Черчилля
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 Государственный преступник
00:35 Кровь за кровь
02:15 В полосе прибоя
03:45 Миг удачи
04:50 Перелом. Хроника Победы
В программе передач возможны изменения.