Программа передач канала Звезда на 20 июля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 20 июля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



20.07.2022



04:25 Морской дозор

05:15 Оружие Победы

05:30 Когда растаял снег. 5-я - 8-я серии

09:00 Новости дня

09:20 Специальный репортаж

09:55 Отряд специального назначения. 3-я серия

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Сделано в СССР

13:40 Гетеры майора Соколова. 1-я - 4-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Гетеры майора Соколова. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва ставок. Бросок на запад

19:40 Секретные материалы. Европейская Хиросима. Секретный план Черчилля

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 Государственный преступник

00:35 Кровь за кровь

02:15 В полосе прибоя

03:45 Миг удачи

04:50 Перелом. Хроника Победы



В программе передач возможны изменения.