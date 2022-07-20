Программа передач Золотая коллекция на 20 июля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 20 июля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
20.07.2022
11:00 Ну, погоди! 13-я - 16-я серии
11:45 Над Тиссой
13:00 Отставной козы барабанщик
14:25 Берегите мужчин!
15:50 Москва слезам не верит
18:30 Тайны следствия-5. 1-я и 2-я серии - «Поклонники»
20:10 Три тополя на Плющихе
21:30 Старый Новый год
00:00 Станционный смотритель
01:10 Сталкер
03:45 Тайны следствия-5. 1-я и 2-я серии - «Поклонники»
В телепрограмме передач возможны изменения.