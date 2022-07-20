Программа передач Золотая коллекция на 20 июля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 20 июля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



20.07.2022



11:00 Ну, погоди! 13-я - 16-я серии

11:45 Над Тиссой

13:00 Отставной козы барабанщик

14:25 Берегите мужчин!

15:50 Москва слезам не верит

18:30 Тайны следствия-5. 1-я и 2-я серии - «Поклонники»

20:10 Три тополя на Плющихе

21:30 Старый Новый год

00:00 Станционный смотритель

01:10 Сталкер

03:45 Тайны следствия-5. 1-я и 2-я серии - «Поклонники»



В телепрограмме передач возможны изменения.