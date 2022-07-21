Телепрограмма ТВ России на четверг 21 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на четверг 21 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 21.07.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 Телеканал «Доброе утро»

09:50 Жить здорово!

10:35 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Спросите медсестру. 8-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

23:55 Черное и белое торпедовца Стрельцова

00:55 Письма на стекле. Судьба. 15-я серия

01:50 Письма на стекле. Судьба. 16-я серия

02:40 Женщины на грани. 7-я и 8-я серии



ТВЦ



04:40 Большие деньги советского кино

05:20 Мой герой. Нина Шацкая

06:00 Настроение

08:20 Доктор И... Алкоголизм

08:55 Наследники. 7-я серия

09:45 Наследники. 8-я серия

10:40 Актерские драмы. Советские секс-символы. Короткий век

11:30 События

11:50 Вижу-знаю. 23-я серия

12:45 Вижу-знаю. 24-я серия

13:40 Мой герой. Роман Мадянов

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Гром. 7-я серия

16:05 Гром. 8-я серия

17:00 Ролан Быков. Синдром Наполеона

17:50 События

18:15 Одноклассники смерти. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 31-я серия

23:10 Актёрские драмы. Заклятые друзья

00:00 События. 25-й час

00:25 Петровка, 38

00:40 90-е. Бандитское кино

01:20 Жуков и Рокоссовский. Служили два товарища

02:00 Зачем Сталин создал Израиль

02:40 Осторожно, мошенники! Рабовладельцы XXI века

03:10 Гром. 7-я серия

03:53 Гром. 8-я серия

04:35 Игорь Старыгин. Последняя дуэль



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Два червонца

05:40 Улицы разбитых фонарей-10. Товарищ по партии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы-3. «Квота на икру». «Мирские хлопоты». «Занимательная геология». «Черный дайвер»

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы-3. «Квота на икру». «Мирские хлопоты». «Занимательная геология». «Черный дайвер»

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Береговая охрана-2. «Спецзадание», 1-я и 2-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

19:50 Пенсильвания. 7-я серия

20:45 Пенсильвания. 8-я серия

21:45 Под напряжением. 15-я серия

22:40 Под напряжением. 16-я серия

23:40 Сегодня в Москве

00:00 Пёс-4. Механик

00:55 Пёс-4. Рыцари

01:50 Дикий-4. «Секта», 1-я и 2-я серии. «Вышнегорский Куршавель», 1-я и 2-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Куриная слепота



Пятый канал



05:00 Известия

05:35 Судьба резидента. 1-я серия

07:00 Судьба резидента. 2-я серия

08:25 Старое ружье. 1-я серия

09:00 Известия

09:30 Старое ружье. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Пасечник. 1-я серия - «Дело, которого не должно было быть, 1-я часть»

14:20 Пасечник. 2-я серия - «Дело, которого не должно было быть, 2-я часть»

15:15 Пасечник. 3-я серия - «В поисках чуда, 1-я часть»

16:15 Пасечник. 4-я серия - «В поисках чуда, 2-я часть»

17:15 Пасечник. 5-я серия - «Заложники в пансионате, 1-я часть»

17:30 Известия

18:00 Пасечник. 5-я серия - «Заложники в пансионате, 1-я часть»

18:40 Пасечник. 6-я серия - «Заложники в пансионате, 2-я часть»

19:35 След. Лифтер

20:40 След. Убрать всех

21:25 След. Красота требует жертв

22:20 След. Предрассудок

23:10 Свои-3. Пять лет в Тибете

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Нехорошая тропинка

01:15 След. Партнеры

02:00 След. Родные люди

02:40 След. Есть, что вспомнить

03:15 Детективы. Фабрика обманок

03:50 Детективы. Разрыв

04:20 Детективы. Лишний сын



Домашний



04:25 Давай разведёмся!

05:15 6 кадров

05:20 По делам несовершеннолетних

09:05 Давай разведёмся!

10:05 Тест на отцовство

12:20 Понять. Простить. «Ненавижу тебя любить». «Спокойная старость»

13:25 Порча. Денежное дерево

13:55 Знахарка

14:30 Верну любимого. Булочка

15:05 Здравствуй, папа! 1-я - 4-я серии

19:00 Нити любви. 1-я - 4-я серии

22:40 Порча. Денежное дерево

23:15 Знахарка

23:45 Верну любимого. Булочка

00:15 Понять. Простить. «Ненавижу тебя любить». «Спокойная старость»

01:05 От ненависти до любви. 15-я и 16-я серии

02:40 Тест на отцовство

04:20 Давай разведёмся!



ТНТ



04:35 Открытый микрофон. Сезон 6. 122-я серия

05:20 Открытый микрофон. Сезон 6. 123-я серия

06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 15-я серия

07:00 Смешарики. Новые приключения

08:30 Перезагрузка. 513-я серия

09:00 Универ. Новая общага. 25-я серия

09:30 Универ. Новая общага. 26-я серия

10:00 Универ. Новая общага. 27-я серия - «Личное время»

10:30 Универ. Новая общага. 28-я серия - «Покер»

11:00 Универ. Новая общага. 29-я серия - «Романтика»

11:30 Универ. Новая общага. 30-я серия - «Кристина + Антон»

12:00 Универ. Новая общага. 31-я серия - «Монетка»

12:30 Универ. Новая общага. 32-я серия - «Первый секс»

13:00 СашаТаня. Сезон 5. 174-я - 187-я серии

20:00 СашаТаня. Сезон 7. 257-я - 260-я серии

22:00 Исходный код

23:50 Пункт назначения-4

01:15 Импровизация. Сезон 6. 164-я серия

02:05 Импровизация. Сезон 6. 165-я серия

02:55 Comedy Баттл. 12-я серия

03:45 Открытый микрофон. Сезон 6. 124-я серия

04:30 Открытый микрофон. Сезон 6. 125-я серия



СТС



04:40 Воронины. Сезон 24. 11-я серия

05:05 Воронины. Сезон 24. 12-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 174-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 171-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 85-я серия

06:05 Три кота. Папин брат

06:10 Три кота

06:15 Драконы: Защитники Олуха

07:00 Том и Джерри

09:00 Стартрек. Бесконечность

11:20 Кухня. Сезон 6. 16-я - 20-я серии

14:05 Родком. Сезон 2. 7-я - 17-я серии

20:00 Терминатор: Да придёт спаситель

22:15 Терминатор 3. Восстание машин

00:25 Мальчишник-2: из Вегаса в Бангкок

02:20 Воронины. Сезон 24. 9-я - 15-я серии



Матч ТВ



04:00 Бильярд. Чемпионат мира. Женщины. Финал

05:05 Защита Валерия Васильева

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:10 Новости

09:15 Специальный репортаж

09:35 Фантом

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Побег

14:55 Новости

15:00 Побег

15:55 Смешанные единоборства. One FC. Д. Джонсон - Р. Джитмуангнон

16:45 Новости

16:50 Все на Матч!

17:20 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Прямой эфир

20:30 Матч! Парад

21:00 Все на Матч!

21:45 Новости

21:50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. 1/4 финала. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Фантом

02:40 Специальный репортаж

03:00 Новости

03:05 Человек из футбола

03:35 Второе дыхание. Валерий Кобелев

04:00 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»



РЕН ТВ



05:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Джек Ричер-2: Никогда не возвращайся

22:20 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Мавританец

02:45 Самые шокирующие гипотезы

03:35 Тайны Чапман

04:25 Документальный проект



Звезда



04:50 Перелом. Хроника Победы

05:15 Гетеры майора Соколова. 1-я - 4-я серии

09:00 Новости дня

09:30 Отряд специального назначения. 4-я серия

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Сделано в СССР

13:40 Гетеры майора Соколова. 5-я - 8-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Гетеры майора Соколова. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва ставок. На Берлин!

19:40 Код доступа. «Черная дыра» «зеленой» энергетики»

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 Один шанс из тысячи

00:20 Королевская регата

01:50 Государственный преступник

03:20 Смерть негодяя



Мосфильм. Золотая коллекция



03:45 Тайны следствия-5. 1-я и 2-я серии - «Поклонники»

05:15 Отставной козы барабанщик

06:25 Тридцать три

07:45 Золотая антилопа

08:20 Приключения пингвиненка Лоло. 1-я - 3-я серии

09:50 Не может быть!

11:35 Накануне

13:10 Пена

14:40 Осенний марафон

16:20 Формула любви

17:55 Тайны следствия-5. 1-я и 2-я серии - «Кто есть кто»

19:40 Дежа вю

21:30 Свой среди чужих, чужой среди своих

23:15 Раба любви

00:55 Семь стариков и одна девушка

02:15 Рецепт ее молодости

03:40 Тайны следствия-5. 1-я и 2-я серии - «Кто есть кто»



Время начала передач - московское.



















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