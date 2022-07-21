Телепрограмма ТВ России на четверг 21 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на четверг 21 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 21.07.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Телеканал «Доброе утро»
09:50 Жить здорово!
10:35 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Спросите медсестру. 8-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
23:55 Черное и белое торпедовца Стрельцова
00:55 Письма на стекле. Судьба. 15-я серия
01:50 Письма на стекле. Судьба. 16-я серия
02:40 Женщины на грани. 7-я и 8-я серии
ТВЦ
04:40 Большие деньги советского кино
05:20 Мой герой. Нина Шацкая
06:00 Настроение
08:20 Доктор И... Алкоголизм
08:55 Наследники. 7-я серия
09:45 Наследники. 8-я серия
10:40 Актерские драмы. Советские секс-символы. Короткий век
11:30 События
11:50 Вижу-знаю. 23-я серия
12:45 Вижу-знаю. 24-я серия
13:40 Мой герой. Роман Мадянов
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Гром. 7-я серия
16:05 Гром. 8-я серия
17:00 Ролан Быков. Синдром Наполеона
17:50 События
18:15 Одноклассники смерти. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 31-я серия
23:10 Актёрские драмы. Заклятые друзья
00:00 События. 25-й час
00:25 Петровка, 38
00:40 90-е. Бандитское кино
01:20 Жуков и Рокоссовский. Служили два товарища
02:00 Зачем Сталин создал Израиль
02:40 Осторожно, мошенники! Рабовладельцы XXI века
03:10 Гром. 7-я серия
03:53 Гром. 8-я серия
04:35 Игорь Старыгин. Последняя дуэль
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Два червонца
05:40 Улицы разбитых фонарей-10. Товарищ по партии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы-3. «Квота на икру». «Мирские хлопоты». «Занимательная геология». «Черный дайвер»
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы-3. «Квота на икру». «Мирские хлопоты». «Занимательная геология». «Черный дайвер»
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Береговая охрана-2. «Спецзадание», 1-я и 2-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Пенсильвания. 7-я серия
20:45 Пенсильвания. 8-я серия
21:45 Под напряжением. 15-я серия
22:40 Под напряжением. 16-я серия
23:40 Сегодня в Москве
00:00 Пёс-4. Механик
00:55 Пёс-4. Рыцари
01:50 Дикий-4. «Секта», 1-я и 2-я серии. «Вышнегорский Куршавель», 1-я и 2-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Куриная слепота
Пятый канал
05:00 Известия
05:35 Судьба резидента. 1-я серия
07:00 Судьба резидента. 2-я серия
08:25 Старое ружье. 1-я серия
09:00 Известия
09:30 Старое ружье. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Пасечник. 1-я серия - «Дело, которого не должно было быть, 1-я часть»
14:20 Пасечник. 2-я серия - «Дело, которого не должно было быть, 2-я часть»
15:15 Пасечник. 3-я серия - «В поисках чуда, 1-я часть»
16:15 Пасечник. 4-я серия - «В поисках чуда, 2-я часть»
17:15 Пасечник. 5-я серия - «Заложники в пансионате, 1-я часть»
17:30 Известия
18:00 Пасечник. 5-я серия - «Заложники в пансионате, 1-я часть»
18:40 Пасечник. 6-я серия - «Заложники в пансионате, 2-я часть»
19:35 След. Лифтер
20:40 След. Убрать всех
21:25 След. Красота требует жертв
22:20 След. Предрассудок
23:10 Свои-3. Пять лет в Тибете
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Нехорошая тропинка
01:15 След. Партнеры
02:00 След. Родные люди
02:40 След. Есть, что вспомнить
03:15 Детективы. Фабрика обманок
03:50 Детективы. Разрыв
04:20 Детективы. Лишний сын
Домашний
04:25 Давай разведёмся!
05:15 6 кадров
05:20 По делам несовершеннолетних
09:05 Давай разведёмся!
10:05 Тест на отцовство
12:20 Понять. Простить. «Ненавижу тебя любить». «Спокойная старость»
13:25 Порча. Денежное дерево
13:55 Знахарка
14:30 Верну любимого. Булочка
15:05 Здравствуй, папа! 1-я - 4-я серии
19:00 Нити любви. 1-я - 4-я серии
22:40 Порча. Денежное дерево
23:15 Знахарка
23:45 Верну любимого. Булочка
00:15 Понять. Простить. «Ненавижу тебя любить». «Спокойная старость»
01:05 От ненависти до любви. 15-я и 16-я серии
02:40 Тест на отцовство
04:20 Давай разведёмся!
ТНТ
04:35 Открытый микрофон. Сезон 6. 122-я серия
05:20 Открытый микрофон. Сезон 6. 123-я серия
06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 15-я серия
07:00 Смешарики. Новые приключения
08:30 Перезагрузка. 513-я серия
09:00 Универ. Новая общага. 25-я серия
09:30 Универ. Новая общага. 26-я серия
10:00 Универ. Новая общага. 27-я серия - «Личное время»
10:30 Универ. Новая общага. 28-я серия - «Покер»
11:00 Универ. Новая общага. 29-я серия - «Романтика»
11:30 Универ. Новая общага. 30-я серия - «Кристина + Антон»
12:00 Универ. Новая общага. 31-я серия - «Монетка»
12:30 Универ. Новая общага. 32-я серия - «Первый секс»
13:00 СашаТаня. Сезон 5. 174-я - 187-я серии
20:00 СашаТаня. Сезон 7. 257-я - 260-я серии
22:00 Исходный код
23:50 Пункт назначения-4
01:15 Импровизация. Сезон 6. 164-я серия
02:05 Импровизация. Сезон 6. 165-я серия
02:55 Comedy Баттл. 12-я серия
03:45 Открытый микрофон. Сезон 6. 124-я серия
04:30 Открытый микрофон. Сезон 6. 125-я серия
СТС
04:40 Воронины. Сезон 24. 11-я серия
05:05 Воронины. Сезон 24. 12-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 174-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 171-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 85-я серия
06:05 Три кота. Папин брат
06:10 Три кота
06:15 Драконы: Защитники Олуха
07:00 Том и Джерри
09:00 Стартрек. Бесконечность
11:20 Кухня. Сезон 6. 16-я - 20-я серии
14:05 Родком. Сезон 2. 7-я - 17-я серии
20:00 Терминатор: Да придёт спаситель
22:15 Терминатор 3. Восстание машин
00:25 Мальчишник-2: из Вегаса в Бангкок
02:20 Воронины. Сезон 24. 9-я - 15-я серии
Матч ТВ
04:00 Бильярд. Чемпионат мира. Женщины. Финал
05:05 Защита Валерия Васильева
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:10 Новости
09:15 Специальный репортаж
09:35 Фантом
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Побег
14:55 Новости
15:00 Побег
15:55 Смешанные единоборства. One FC. Д. Джонсон - Р. Джитмуангнон
16:45 Новости
16:50 Все на Матч!
17:20 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Прямой эфир
20:30 Матч! Парад
21:00 Все на Матч!
21:45 Новости
21:50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. 1/4 финала. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Фантом
02:40 Специальный репортаж
03:00 Новости
03:05 Человек из футбола
03:35 Второе дыхание. Валерий Кобелев
04:00 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»
РЕН ТВ
05:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Джек Ричер-2: Никогда не возвращайся
22:20 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Мавританец
02:45 Самые шокирующие гипотезы
03:35 Тайны Чапман
04:25 Документальный проект
Звезда
04:50 Перелом. Хроника Победы
05:15 Гетеры майора Соколова. 1-я - 4-я серии
09:00 Новости дня
09:30 Отряд специального назначения. 4-я серия
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Сделано в СССР
13:40 Гетеры майора Соколова. 5-я - 8-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Гетеры майора Соколова. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва ставок. На Берлин!
19:40 Код доступа. «Черная дыра» «зеленой» энергетики»
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 Один шанс из тысячи
00:20 Королевская регата
01:50 Государственный преступник
03:20 Смерть негодяя
Мосфильм. Золотая коллекция
03:45 Тайны следствия-5. 1-я и 2-я серии - «Поклонники»
05:15 Отставной козы барабанщик
06:25 Тридцать три
07:45 Золотая антилопа
08:20 Приключения пингвиненка Лоло. 1-я - 3-я серии
09:50 Не может быть!
11:35 Накануне
13:10 Пена
14:40 Осенний марафон
16:20 Формула любви
17:55 Тайны следствия-5. 1-я и 2-я серии - «Кто есть кто»
19:40 Дежа вю
21:30 Свой среди чужих, чужой среди своих
23:15 Раба любви
00:55 Семь стариков и одна девушка
02:15 Рецепт ее молодости
03:40 Тайны следствия-5. 1-я и 2-я серии - «Кто есть кто»
Время начала передач - московское.