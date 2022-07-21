Программа передач ТВЦ на 21 июля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 21 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



21.07.2022



04:40 Большие деньги советского кино

05:20 Мой герой. Нина Шацкая

06:00 Настроение

08:20 Доктор И... Алкоголизм

08:55 Наследники. 7-я серия

09:45 Наследники. 8-я серия

10:40 Актерские драмы. Советские секс-символы. Короткий век

11:30 События

11:50 Вижу-знаю. 23-я серия

12:45 Вижу-знаю. 24-я серия

13:40 Мой герой. Роман Мадянов

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Гром. 7-я серия

16:05 Гром. 8-я серия

17:00 Ролан Быков. Синдром Наполеона

17:50 События

18:15 Одноклассники смерти. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 31-я серия

23:10 Актёрские драмы. Заклятые друзья

00:00 События. 25-й час

00:25 Петровка, 38

00:40 90-е. Бандитское кино

01:20 Жуков и Рокоссовский. Служили два товарища

02:00 Зачем Сталин создал Израиль

02:40 Осторожно, мошенники! Рабовладельцы XXI века

03:10 Гром. 7-я серия

03:53 Гром. 8-я серия

04:35 Игорь Старыгин. Последняя дуэль



В программе передач возможны изменения.