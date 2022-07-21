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Программа передач ТВЦ на 21 июля 2022 года


Телепрограмма ТВЦ на 21 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.

21.07.2022

04:40 Большие деньги советского кино
05:20 Мой герой. Нина Шацкая
06:00 Настроение
08:20 Доктор И... Алкоголизм
08:55 Наследники. 7-я серия
09:45 Наследники. 8-я серия
10:40 Актерские драмы. Советские секс-символы. Короткий век
11:30 События
11:50 Вижу-знаю. 23-я серия
12:45 Вижу-знаю. 24-я серия
13:40 Мой герой. Роман Мадянов
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Гром. 7-я серия
16:05 Гром. 8-я серия
17:00 Ролан Быков. Синдром Наполеона
17:50 События
18:15 Одноклассники смерти. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 31-я серия
23:10 Актёрские драмы. Заклятые друзья
00:00 События. 25-й час
00:25 Петровка, 38
00:40 90-е. Бандитское кино
01:20 Жуков и Рокоссовский. Служили два товарища
02:00 Зачем Сталин создал Израиль
02:40 Осторожно, мошенники! Рабовладельцы XXI века
03:10 Гром. 7-я серия
03:53 Гром. 8-я серия
04:35 Игорь Старыгин. Последняя дуэль

В программе передач возможны изменения.









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