Программа передач НТВ на 21 июля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 21 июля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



21.07.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Два червонца

05:40 Улицы разбитых фонарей-10. Товарищ по партии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы-3. «Квота на икру». «Мирские хлопоты». «Занимательная геология». «Черный дайвер»

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы-3. «Квота на икру». «Мирские хлопоты». «Занимательная геология». «Черный дайвер»

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Береговая охрана-2. «Спецзадание», 1-я и 2-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

19:50 Пенсильвания. 7-я серия

20:45 Пенсильвания. 8-я серия

21:45 Под напряжением. 15-я серия

22:40 Под напряжением. 16-я серия

23:40 Сегодня в Москве

00:00 Пёс-4. Механик

00:55 Пёс-4. Рыцари

01:50 Дикий-4. «Секта», 1-я и 2-я серии. «Вышнегорский Куршавель», 1-я и 2-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Куриная слепота



В программе передач возможны изменения.