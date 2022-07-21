Программа передач НТВ на 21 июля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 21 июля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
21.07.2022
04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Два червонца
05:40 Улицы разбитых фонарей-10. Товарищ по партии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы-3. «Квота на икру». «Мирские хлопоты». «Занимательная геология». «Черный дайвер»
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы-3. «Квота на икру». «Мирские хлопоты». «Занимательная геология». «Черный дайвер»
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Береговая охрана-2. «Спецзадание», 1-я и 2-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Пенсильвания. 7-я серия
20:45 Пенсильвания. 8-я серия
21:45 Под напряжением. 15-я серия
22:40 Под напряжением. 16-я серия
23:40 Сегодня в Москве
00:00 Пёс-4. Механик
00:55 Пёс-4. Рыцари
01:50 Дикий-4. «Секта», 1-я и 2-я серии. «Вышнегорский Куршавель», 1-я и 2-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Куриная слепота
В программе передач возможны изменения.