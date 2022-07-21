Программа передач Пятого канала на 21 июля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 21 июля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
21.07.2022
05:00 Известия
05:35 Судьба резидента. 1-я серия
07:00 Судьба резидента. 2-я серия
08:25 Старое ружье. 1-я серия
09:00 Известия
09:30 Старое ружье. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Пасечник. 1-я серия - «Дело, которого не должно было быть, 1-я часть»
14:20 Пасечник. 2-я серия - «Дело, которого не должно было быть, 2-я часть»
15:15 Пасечник. 3-я серия - «В поисках чуда, 1-я часть»
16:15 Пасечник. 4-я серия - «В поисках чуда, 2-я часть»
17:15 Пасечник. 5-я серия - «Заложники в пансионате, 1-я часть»
17:30 Известия
18:00 Пасечник. 5-я серия - «Заложники в пансионате, 1-я часть»
18:40 Пасечник. 6-я серия - «Заложники в пансионате, 2-я часть»
19:35 След. Лифтер
20:40 След. Убрать всех
21:25 След. Красота требует жертв
22:20 След. Предрассудок
23:10 Свои-3. Пять лет в Тибете
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Нехорошая тропинка
01:15 След. Партнеры
02:00 След. Родные люди
02:40 След. Есть, что вспомнить
03:15 Детективы. Фабрика обманок
03:50 Детективы. Разрыв
04:20 Детективы. Лишний сын
В программе передач возможны изменения.