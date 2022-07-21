Программа передач Пятого канала на 21 июля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 21 июля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



21.07.2022



05:00 Известия

05:35 Судьба резидента. 1-я серия

07:00 Судьба резидента. 2-я серия

08:25 Старое ружье. 1-я серия

09:00 Известия

09:30 Старое ружье. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Пасечник. 1-я серия - «Дело, которого не должно было быть, 1-я часть»

14:20 Пасечник. 2-я серия - «Дело, которого не должно было быть, 2-я часть»

15:15 Пасечник. 3-я серия - «В поисках чуда, 1-я часть»

16:15 Пасечник. 4-я серия - «В поисках чуда, 2-я часть»

17:15 Пасечник. 5-я серия - «Заложники в пансионате, 1-я часть»

17:30 Известия

18:00 Пасечник. 5-я серия - «Заложники в пансионате, 1-я часть»

18:40 Пасечник. 6-я серия - «Заложники в пансионате, 2-я часть»

19:35 След. Лифтер

20:40 След. Убрать всех

21:25 След. Красота требует жертв

22:20 След. Предрассудок

23:10 Свои-3. Пять лет в Тибете

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Нехорошая тропинка

01:15 След. Партнеры

02:00 След. Родные люди

02:40 След. Есть, что вспомнить

03:15 Детективы. Фабрика обманок

03:50 Детективы. Разрыв

04:20 Детективы. Лишний сын



В программе передач возможны изменения.