Программа передач Домашний на 21 июля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 21 июля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



21.07.2022



04:25 Давай разведёмся!

05:15 6 кадров

05:20 По делам несовершеннолетних

09:05 Давай разведёмся!

10:05 Тест на отцовство

12:20 Понять. Простить. «Ненавижу тебя любить». «Спокойная старость»

13:25 Порча. Денежное дерево

13:55 Знахарка

14:30 Верну любимого. Булочка

15:05 Здравствуй, папа! 1-я - 4-я серии

19:00 Нити любви. 1-я - 4-я серии

22:40 Порча. Денежное дерево

23:15 Знахарка

23:45 Верну любимого. Булочка

00:15 Понять. Простить. «Ненавижу тебя любить». «Спокойная старость»

01:05 От ненависти до любви. 15-я и 16-я серии

02:40 Тест на отцовство

04:20 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.