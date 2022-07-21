Программа передач Домашний на 21 июля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 21 июля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
21.07.2022
04:25 Давай разведёмся!
05:15 6 кадров
05:20 По делам несовершеннолетних
09:05 Давай разведёмся!
10:05 Тест на отцовство
12:20 Понять. Простить. «Ненавижу тебя любить». «Спокойная старость»
13:25 Порча. Денежное дерево
13:55 Знахарка
14:30 Верну любимого. Булочка
15:05 Здравствуй, папа! 1-я - 4-я серии
19:00 Нити любви. 1-я - 4-я серии
22:40 Порча. Денежное дерево
23:15 Знахарка
23:45 Верну любимого. Булочка
00:15 Понять. Простить. «Ненавижу тебя любить». «Спокойная старость»
01:05 От ненависти до любви. 15-я и 16-я серии
02:40 Тест на отцовство
04:20 Давай разведёмся!
В телепрограмме возможны изменения.