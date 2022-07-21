Программа передач ТНТ на 21 июля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 21 июля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
21.07.2022
04:35 Открытый микрофон. Сезон 6. 122-я серия
05:20 Открытый микрофон. Сезон 6. 123-я серия
06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 15-я серия
07:00 Смешарики. Новые приключения
08:30 Перезагрузка. 513-я серия
09:00 Универ. Новая общага. 25-я серия
09:30 Универ. Новая общага. 26-я серия
10:00 Универ. Новая общага. 27-я серия - «Личное время»
10:30 Универ. Новая общага. 28-я серия - «Покер»
11:00 Универ. Новая общага. 29-я серия - «Романтика»
11:30 Универ. Новая общага. 30-я серия - «Кристина + Антон»
12:00 Универ. Новая общага. 31-я серия - «Монетка»
12:30 Универ. Новая общага. 32-я серия - «Первый секс»
13:00 СашаТаня. Сезон 5. 174-я - 187-я серии
20:00 СашаТаня. Сезон 7. 257-я - 260-я серии
22:00 Исходный код
23:50 Пункт назначения-4
01:15 Импровизация. Сезон 6. 164-я серия
02:05 Импровизация. Сезон 6. 165-я серия
02:55 Comedy Баттл. 12-я серия
03:45 Открытый микрофон. Сезон 6. 124-я серия
04:30 Открытый микрофон. Сезон 6. 125-я серия
В программе передач возможны изменения.