Программа передач ТНТ на 21 июля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 21 июля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



21.07.2022



04:35 Открытый микрофон. Сезон 6. 122-я серия

05:20 Открытый микрофон. Сезон 6. 123-я серия

06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 15-я серия

07:00 Смешарики. Новые приключения

08:30 Перезагрузка. 513-я серия

09:00 Универ. Новая общага. 25-я серия

09:30 Универ. Новая общага. 26-я серия

10:00 Универ. Новая общага. 27-я серия - «Личное время»

10:30 Универ. Новая общага. 28-я серия - «Покер»

11:00 Универ. Новая общага. 29-я серия - «Романтика»

11:30 Универ. Новая общага. 30-я серия - «Кристина + Антон»

12:00 Универ. Новая общага. 31-я серия - «Монетка»

12:30 Универ. Новая общага. 32-я серия - «Первый секс»

13:00 СашаТаня. Сезон 5. 174-я - 187-я серии

20:00 СашаТаня. Сезон 7. 257-я - 260-я серии

22:00 Исходный код

23:50 Пункт назначения-4

01:15 Импровизация. Сезон 6. 164-я серия

02:05 Импровизация. Сезон 6. 165-я серия

02:55 Comedy Баттл. 12-я серия

03:45 Открытый микрофон. Сезон 6. 124-я серия

04:30 Открытый микрофон. Сезон 6. 125-я серия



В программе передач возможны изменения.