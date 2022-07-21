Программа передач СТС на 21 июля 2022 года

Телепрограмма СТС на 21 июля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
21.07.2022
04:40 Воронины. Сезон 24. 11-я серия
05:05 Воронины. Сезон 24. 12-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 174-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 171-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 85-я серия
06:05 Три кота. Папин брат
06:10 Три кота
06:15 Драконы: Защитники Олуха
07:00 Том и Джерри
09:00 Стартрек. Бесконечность
11:20 Кухня. Сезон 6. 16-я - 20-я серии
14:05 Родком. Сезон 2. 7-я - 17-я серии
20:00 Терминатор: Да придёт спаситель
22:15 Терминатор 3. Восстание машин
00:25 Мальчишник-2: из Вегаса в Бангкок
02:20 Воронины. Сезон 24. 9-я - 15-я серии
В программе передач возможны изменения.