Программа передач СТС на 21 июля 2022 года

Телепрограмма СТС на 21 июля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



21.07.2022



04:40 Воронины. Сезон 24. 11-я серия

05:05 Воронины. Сезон 24. 12-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 174-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 171-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 85-я серия

06:05 Три кота. Папин брат

06:10 Три кота

06:15 Драконы: Защитники Олуха

07:00 Том и Джерри

09:00 Стартрек. Бесконечность

11:20 Кухня. Сезон 6. 16-я - 20-я серии

14:05 Родком. Сезон 2. 7-я - 17-я серии

20:00 Терминатор: Да придёт спаситель

22:15 Терминатор 3. Восстание машин

00:25 Мальчишник-2: из Вегаса в Бангкок

02:20 Воронины. Сезон 24. 9-я - 15-я серии



В программе передач возможны изменения.