Программа передач Матч ТВ на 21 июля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 21 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



21.07.2022



04:00 Бильярд. Чемпионат мира. Женщины. Финал

05:05 Защита Валерия Васильева

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:10 Новости

09:15 Специальный репортаж

09:35 Фантом

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Побег

14:55 Новости

15:00 Побег

15:55 Смешанные единоборства. One FC. Д. Джонсон - Р. Джитмуангнон

16:45 Новости

16:50 Все на Матч!

17:20 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Прямой эфир

20:30 Матч! Парад

21:00 Все на Матч!

21:45 Новости

21:50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. 1/4 финала. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Фантом

02:40 Специальный репортаж

03:00 Новости

03:05 Человек из футбола

03:35 Второе дыхание. Валерий Кобелев

04:00 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»



В программе передач возможны изменения.