Программа передач Матч ТВ на 21 июля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 21 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
21.07.2022
04:00 Бильярд. Чемпионат мира. Женщины. Финал
05:05 Защита Валерия Васильева
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:10 Новости
09:15 Специальный репортаж
09:35 Фантом
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Побег
14:55 Новости
15:00 Побег
15:55 Смешанные единоборства. One FC. Д. Джонсон - Р. Джитмуангнон
16:45 Новости
16:50 Все на Матч!
17:20 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Прямой эфир
20:30 Матч! Парад
21:00 Все на Матч!
21:45 Новости
21:50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. 1/4 финала. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Фантом
02:40 Специальный репортаж
03:00 Новости
03:05 Человек из футбола
03:35 Второе дыхание. Валерий Кобелев
04:00 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»
В программе передач возможны изменения.