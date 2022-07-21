Программа передач канала Звезда на 21 июля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 21 июля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



21.07.2022



04:50 Перелом. Хроника Победы

05:15 Гетеры майора Соколова. 1-я - 4-я серии

09:00 Новости дня

09:30 Отряд специального назначения. 4-я серия

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Сделано в СССР

13:40 Гетеры майора Соколова. 5-я - 8-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Гетеры майора Соколова. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва ставок. На Берлин!

19:40 Код доступа. «Черная дыра» «зеленой» энергетики»

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 Один шанс из тысячи

00:20 Королевская регата

01:50 Государственный преступник

03:20 Смерть негодяя



В программе передач возможны изменения.