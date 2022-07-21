Программа передач канала Звезда на 21 июля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 21 июля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
21.07.2022
04:50 Перелом. Хроника Победы
05:15 Гетеры майора Соколова. 1-я - 4-я серии
09:00 Новости дня
09:30 Отряд специального назначения. 4-я серия
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Сделано в СССР
13:40 Гетеры майора Соколова. 5-я - 8-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Гетеры майора Соколова. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва ставок. На Берлин!
19:40 Код доступа. «Черная дыра» «зеленой» энергетики»
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 Один шанс из тысячи
00:20 Королевская регата
01:50 Государственный преступник
03:20 Смерть негодяя
В программе передач возможны изменения.