Программа передач Золотая коллекция на 21 июля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 21 июля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
21.07.2022
03:45 Тайны следствия-5. 1-я и 2-я серии - «Поклонники»
05:15 Отставной козы барабанщик
06:25 Тридцать три
07:45 Золотая антилопа
08:20 Приключения пингвиненка Лоло. 1-я - 3-я серии
09:50 Не может быть!
11:35 Накануне
13:10 Пена
14:40 Осенний марафон
16:20 Формула любви
17:55 Тайны следствия-5. 1-я и 2-я серии - «Кто есть кто»
19:40 Дежа вю
21:30 Свой среди чужих, чужой среди своих
23:15 Раба любви
00:55 Семь стариков и одна девушка
02:15 Рецепт ее молодости
03:40 Тайны следствия-5. 1-я и 2-я серии - «Кто есть кто»
В телепрограмме передач возможны изменения.