Программа передач Золотая коллекция на 21 июля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 21 июля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



21.07.2022



03:45 Тайны следствия-5. 1-я и 2-я серии - «Поклонники»

05:15 Отставной козы барабанщик

06:25 Тридцать три

07:45 Золотая антилопа

08:20 Приключения пингвиненка Лоло. 1-я - 3-я серии

09:50 Не может быть!

11:35 Накануне

13:10 Пена

14:40 Осенний марафон

16:20 Формула любви

17:55 Тайны следствия-5. 1-я и 2-я серии - «Кто есть кто»

19:40 Дежа вю

21:30 Свой среди чужих, чужой среди своих

23:15 Раба любви

00:55 Семь стариков и одна девушка

02:15 Рецепт ее молодости

03:40 Тайны следствия-5. 1-я и 2-я серии - «Кто есть кто»



В телепрограмме передач возможны изменения.