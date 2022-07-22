Телепрограмма ТВ России на пятницу 22 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на пятницу 22 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 22.07.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Телеканал «Доброе утро»
09:50 Жить здорово!
10:35 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 Две звезды. Отцы и дети
23:25 «С купеческим размахом». К 60-летию Романа Мадянова
00:25 Информационный канал
04:15 Россия от края до края
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Стрельцов
23:20 Стиляги
01:55 Дама пик
04:05 Черное и белое торпедовца Стрельцова
ТВЦ
04:35 Игорь Старыгин. Последняя дуэль
05:20 Мой герой. Роман Мадянов
06:00 Настроение
08:30 Петровка, 38
08:50 Агата и сыск. Королева брильянтов. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 Агата и сыск. Королева брильянтов. 4-я серия
12:45 Агата и сыск. Рулетка судьбы. 1-я серия
14:00 Агата и сыск. Рулетка судьбы. 2-я серия
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Агата и сыск. Рулетка судьбы. 3-я серия
16:10 Агата и сыск. Рулетка судьбы. 4-я серия
17:00 Актёрские судьбы. Красота ни при чём
17:50 События
18:10 Роза и чертополох. 1-я серия
19:08 Роза и чертополох. 2-я серия
20:05 Барс и лялька. 1-я серия
21:02 Барс и лялька. 2-я серия
22:00 В центре событий с Анной Прохоровой
23:00 Приют комедиантов. Бенефис Нонны Гришаевой
00:30 Блеф
02:05 Петровка, 38
02:20 Обмани себя. 1-я - 4-я серии
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Куриная слепота
05:40 Улицы разбитых фонарей-10. Кощей смертный
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы-3. «Новые друзья, или Игры патриотов». «Случай на пляже». «Корсары». «Ограбление на водах»
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы-3. «Новые друзья, или Игры патриотов». «Случай на пляже». «Корсары». «Ограбление на водах»
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Береговая охрана-2. «Ралли«, 1-я и 2-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Пенсильвания. 9-я - 11-я серии
22:30 «Возвращение легенды». Юбилейный концерт группы «Земляне»
00:25 Квартирный вопрос
01:20 Таинственная Россия
02:00 Дикий-4. «Цирк, да и только», 1-я и 2-я серии. «Последняя гастроль», 1-я и 2-я серии
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Улицы разбитых фонарей 4. «Бабочка», 1-я часть
06:10 Улицы разбитых фонарей 4. «Бабочка», 2-я часть
06:50 Возвращение резидента. 1-я серия
08:15 Возвращение резидента. 2-я серия
09:00 Известия
09:30 Возвращение резидента. 2-я серия
10:00 Конец операции «Резидент». 1-я серия
11:30 Конец операции «Резидент». 2-я серия
13:00 Известия
13:30 Пасечник. 7-я серия - «Болотная тварь, 1-я часть»
14:20 Пасечник. 8-я серия - «Болотная тварь, 2-я часть»
15:20 Пасечник. 9-я серия - «Бомбилы, 1-я часть»
16:20 Пасечник. 10-я серия - «Бомбилы, 2-я часть»
17:15 Пасечник. 11-я серия - «Отрава, 1-я часть»
17:30 Известия
18:00 Пасечник. 11-я серия - «Отрава, 1-я часть»
18:40 Пасечник. 12-я серия - «Отрава, 2-я часть»
19:35 След. Чудовище с зелеными глазами
20:20 След. Привидение
21:00 След. Без любви
21:45 След. Маски
22:45 След. Запах смерти
23:20 След. Дети Надежды
00:25 Светская хроника
Домашний
04:20 Давай разведёмся!
05:10 6 кадров
05:25 По делам несовершеннолетних
09:10 Давай разведёмся!
10:10 Тест на отцовство
12:25 Понять. Простить. «Дважды любимый». «Вдовец»
13:30 Порча. Шах и мат
14:00 Знахарка
14:35 Верну любимого. Последняя надежда
15:10 Почти вся правда. 1-я - 4-я серии
19:00 Живая вода. 1-я - 4-я серии
22:45 Её сердце. 1-я и 2-я серии
00:35 Порча. Шах и мат
01:00 Знахарка
01:25 Верну любимого. Последняя надежда
01:50 Понять. Простить. «Дважды любимый». «Вдовец»
02:40 Тест на отцовство
04:20 Давай разведёмся!
ТНТ
04:30 Открытый микрофон. Сезон 6. 125-я серия
05:20 Однажды в России. Спецдайджест. 16-я серия
06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 17-я серия
07:00 Смешарики. Новые приключения
09:00 СашаТаня. Сезон 5. 188-я - 203 серии
17:00 СашаТаня. Сезон 5. 204-я серия
17:25 Исходный код
19:00 Где логика? Сезон 8. 232-я серия
20:00 Однажды в России. Сезон 8. 212-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 728-я серия
22:00 Импровизация. Сезон 7. 217-я серия
23:00 Прожарка. 1000-я серия - «Ольга Бузова»
23:40 Годзилла
02:00 Импровизация. Сезон 6. 166-я серия
02:50 Импровизация. Сезон 6. 167-я серия
03:35 Comedy Баттл. 13-я серия
04:20 Открытый микрофон. Сезон 6. 126-я серия
СТС
04:40 Воронины. Сезон 24. 15-я серия
05:05 Воронины. Сезон 24. 16-я серия
05:25 Воронины. Сезон 24. 17-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 164-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 163-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 87-я серия
06:05 Три кота. Молочный зуб
06:10 Три кота. Дайвинг
06:15 Драконы: Защитники Олуха
07:00 Том и Джерри
09:00 Терминатор 3. Восстание машин
11:05 Терминатор: Да придёт спаситель
13:20 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей. «Д»
14:35 Уральские пельмени. Нервное сентября
16:10 Уральские пельмени. Чем торт не шутит
17:45 Уральские пельмени. Пляжный шизон
19:20 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей. «Я»
20:55 Спасатели Малибу
23:15 Время
01:25 Стартрек: Возмездие
03:35 Воронины. Сезон 24. 14-я - 17-я серии
Матч ТВ
04:00 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»
05:05 Якушин. Первый среди первых
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:10 Новости
09:15 Специальный репортаж
09:35 Фантом
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Лица страны. Александр Шлеменко
13:00 Побег
14:55 Новости
15:00 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок
15:30 Смешанные единоборства. One FC. В. Бигдаш - Р. де Риддер. Прямой эфир
17:55 Все на Матч!
18:10 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Прямой эфир
20:35 Все на Матч!
21:25 Новости
21:30 Смешанные единоборства. АСА. А. Сулейманов - Ф. Фроес. Прямой эфир
00:30 Все на Матч!
01:05 Фантом
03:00 Новости
03:05 Художественная гимнастика. Международный турнир «Хрустальная роза»
04:00 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»
РЕН ТВ
05:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Овердрайв
21:50 Крутые меры
23:00 Новости
23:30 Крутые меры
00:00 22 мили
01:45 Смертельное оружие
03:30 Смертельное оружие-2
Звезда
03:20 Смерть негодяя
05:20 Гетеры майора Соколова. 5-я - 8-я серии
09:00 Новости дня
09:20 Отряд специального назначения. 5-я серия
10:50 Легенды разведки. Николай Кузнецов
11:35 Экипаж машины боевой
13:00 Новости дня
13:25 Московский дворик. 1-я - 4-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Московский дворик. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:40 Время героев
19:00 Московский дворик. 5-я - 8-я серии
23:00 Музыка+
23:55 Военный корреспондент
01:40 Военно-полевой роман
03:10 День счастья
04:45 Последняя миссия «Охотника»
Мосфильм. Золотая коллекция
03:40 Тайны следствия-5. 1-я и 2-я серии - «Кто есть кто»
05:10 Станционный смотритель
06:00 Мой ласковый и нежный зверь
07:55 Маугли. Ракша
08:10 Маугли. Похищение
08:35 Маугли. Последняя охота Акелы
08:55 Маугли. Битва
09:15 Маугли. Возвращение к людям
09:40 Ход конем
11:05 Ты и я
12:55 Человек ниоткуда
14:20 О бедном гусаре замолвите слово
17:25 Афоня
19:00 12 стульев. 1-я - 4-я серии
00:30 Такси-блюз
02:15 Женщина, которая поет
03:30 Экипаж
Время начала передач - московское.