Телепрограмма ТВ России на пятницу 22 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на пятницу 22 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 22.07.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 Телеканал «Доброе утро»

09:50 Жить здорово!

10:35 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 Две звезды. Отцы и дети

23:25 «С купеческим размахом». К 60-летию Романа Мадянова

00:25 Информационный канал

04:15 Россия от края до края



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Стрельцов

23:20 Стиляги

01:55 Дама пик

04:05 Черное и белое торпедовца Стрельцова



ТВЦ



04:35 Игорь Старыгин. Последняя дуэль

05:20 Мой герой. Роман Мадянов

06:00 Настроение

08:30 Петровка, 38

08:50 Агата и сыск. Королева брильянтов. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:50 Агата и сыск. Королева брильянтов. 4-я серия

12:45 Агата и сыск. Рулетка судьбы. 1-я серия

14:00 Агата и сыск. Рулетка судьбы. 2-я серия

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Агата и сыск. Рулетка судьбы. 3-я серия

16:10 Агата и сыск. Рулетка судьбы. 4-я серия

17:00 Актёрские судьбы. Красота ни при чём

17:50 События

18:10 Роза и чертополох. 1-я серия

19:08 Роза и чертополох. 2-я серия

20:05 Барс и лялька. 1-я серия

21:02 Барс и лялька. 2-я серия

22:00 В центре событий с Анной Прохоровой

23:00 Приют комедиантов. Бенефис Нонны Гришаевой

00:30 Блеф

02:05 Петровка, 38

02:20 Обмани себя. 1-я - 4-я серии



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Куриная слепота

05:40 Улицы разбитых фонарей-10. Кощей смертный

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы-3. «Новые друзья, или Игры патриотов». «Случай на пляже». «Корсары». «Ограбление на водах»

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы-3. «Новые друзья, или Игры патриотов». «Случай на пляже». «Корсары». «Ограбление на водах»

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Береговая охрана-2. «Ралли«, 1-я и 2-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

19:50 Пенсильвания. 9-я - 11-я серии

22:30 «Возвращение легенды». Юбилейный концерт группы «Земляне»

00:25 Квартирный вопрос

01:20 Таинственная Россия

02:00 Дикий-4. «Цирк, да и только», 1-я и 2-я серии. «Последняя гастроль», 1-я и 2-я серии



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Улицы разбитых фонарей 4. «Бабочка», 1-я часть

06:10 Улицы разбитых фонарей 4. «Бабочка», 2-я часть

06:50 Возвращение резидента. 1-я серия

08:15 Возвращение резидента. 2-я серия

09:00 Известия

09:30 Возвращение резидента. 2-я серия

10:00 Конец операции «Резидент». 1-я серия

11:30 Конец операции «Резидент». 2-я серия

13:00 Известия

13:30 Пасечник. 7-я серия - «Болотная тварь, 1-я часть»

14:20 Пасечник. 8-я серия - «Болотная тварь, 2-я часть»

15:20 Пасечник. 9-я серия - «Бомбилы, 1-я часть»

16:20 Пасечник. 10-я серия - «Бомбилы, 2-я часть»

17:15 Пасечник. 11-я серия - «Отрава, 1-я часть»

17:30 Известия

18:00 Пасечник. 11-я серия - «Отрава, 1-я часть»

18:40 Пасечник. 12-я серия - «Отрава, 2-я часть»

19:35 След. Чудовище с зелеными глазами

20:20 След. Привидение

21:00 След. Без любви

21:45 След. Маски

22:45 След. Запах смерти

23:20 След. Дети Надежды

00:25 Светская хроника



Домашний



04:20 Давай разведёмся!

05:10 6 кадров

05:25 По делам несовершеннолетних

09:10 Давай разведёмся!

10:10 Тест на отцовство

12:25 Понять. Простить. «Дважды любимый». «Вдовец»

13:30 Порча. Шах и мат

14:00 Знахарка

14:35 Верну любимого. Последняя надежда

15:10 Почти вся правда. 1-я - 4-я серии

19:00 Живая вода. 1-я - 4-я серии

22:45 Её сердце. 1-я и 2-я серии

00:35 Порча. Шах и мат

01:00 Знахарка

01:25 Верну любимого. Последняя надежда

01:50 Понять. Простить. «Дважды любимый». «Вдовец»

02:40 Тест на отцовство

04:20 Давай разведёмся!



ТНТ



04:30 Открытый микрофон. Сезон 6. 125-я серия

05:20 Однажды в России. Спецдайджест. 16-я серия

06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 17-я серия

07:00 Смешарики. Новые приключения

09:00 СашаТаня. Сезон 5. 188-я - 203 серии

17:00 СашаТаня. Сезон 5. 204-я серия

17:25 Исходный код

19:00 Где логика? Сезон 8. 232-я серия

20:00 Однажды в России. Сезон 8. 212-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 728-я серия

22:00 Импровизация. Сезон 7. 217-я серия

23:00 Прожарка. 1000-я серия - «Ольга Бузова»

23:40 Годзилла

02:00 Импровизация. Сезон 6. 166-я серия

02:50 Импровизация. Сезон 6. 167-я серия

03:35 Comedy Баттл. 13-я серия

04:20 Открытый микрофон. Сезон 6. 126-я серия



СТС



04:40 Воронины. Сезон 24. 15-я серия

05:05 Воронины. Сезон 24. 16-я серия

05:25 Воронины. Сезон 24. 17-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 164-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 163-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 87-я серия

06:05 Три кота. Молочный зуб

06:10 Три кота. Дайвинг

06:15 Драконы: Защитники Олуха

07:00 Том и Джерри

09:00 Терминатор 3. Восстание машин

11:05 Терминатор: Да придёт спаситель

13:20 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей. «Д»

14:35 Уральские пельмени. Нервное сентября

16:10 Уральские пельмени. Чем торт не шутит

17:45 Уральские пельмени. Пляжный шизон

19:20 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей. «Я»

20:55 Спасатели Малибу

23:15 Время

01:25 Стартрек: Возмездие

03:35 Воронины. Сезон 24. 14-я - 17-я серии



Матч ТВ



04:00 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»

05:05 Якушин. Первый среди первых

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:10 Новости

09:15 Специальный репортаж

09:35 Фантом

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Лица страны. Александр Шлеменко

13:00 Побег

14:55 Новости

15:00 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок

15:30 Смешанные единоборства. One FC. В. Бигдаш - Р. де Риддер. Прямой эфир

17:55 Все на Матч!

18:10 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Прямой эфир

20:35 Все на Матч!

21:25 Новости

21:30 Смешанные единоборства. АСА. А. Сулейманов - Ф. Фроес. Прямой эфир

00:30 Все на Матч!

01:05 Фантом

03:00 Новости

03:05 Художественная гимнастика. Международный турнир «Хрустальная роза»

04:00 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»



РЕН ТВ



05:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Овердрайв

21:50 Крутые меры

23:00 Новости

23:30 Крутые меры

00:00 22 мили

01:45 Смертельное оружие

03:30 Смертельное оружие-2



Звезда



03:20 Смерть негодяя

05:20 Гетеры майора Соколова. 5-я - 8-я серии

09:00 Новости дня

09:20 Отряд специального назначения. 5-я серия

10:50 Легенды разведки. Николай Кузнецов

11:35 Экипаж машины боевой

13:00 Новости дня

13:25 Московский дворик. 1-я - 4-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Московский дворик. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:40 Время героев

19:00 Московский дворик. 5-я - 8-я серии

23:00 Музыка+

23:55 Военный корреспондент

01:40 Военно-полевой роман

03:10 День счастья

04:45 Последняя миссия «Охотника»



Мосфильм. Золотая коллекция



03:40 Тайны следствия-5. 1-я и 2-я серии - «Кто есть кто»

05:10 Станционный смотритель

06:00 Мой ласковый и нежный зверь

07:55 Маугли. Ракша

08:10 Маугли. Похищение

08:35 Маугли. Последняя охота Акелы

08:55 Маугли. Битва

09:15 Маугли. Возвращение к людям

09:40 Ход конем

11:05 Ты и я

12:55 Человек ниоткуда

14:20 О бедном гусаре замолвите слово

17:25 Афоня

19:00 12 стульев. 1-я - 4-я серии

00:30 Такси-блюз

02:15 Женщина, которая поет

03:30 Экипаж



Время начала передач - московское.



















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