Программа передач ТВЦ на 22 июля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 22 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
22.07.2022
04:35 Игорь Старыгин. Последняя дуэль
05:20 Мой герой. Роман Мадянов
06:00 Настроение
08:30 Петровка, 38
08:50 Агата и сыск. Королева брильянтов. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 Агата и сыск. Королева брильянтов. 4-я серия
12:45 Агата и сыск. Рулетка судьбы. 1-я серия
14:00 Агата и сыск. Рулетка судьбы. 2-я серия
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Агата и сыск. Рулетка судьбы. 3-я серия
16:10 Агата и сыск. Рулетка судьбы. 4-я серия
17:00 Актёрские судьбы. Красота ни при чём
17:50 События
18:10 Роза и чертополох. 1-я серия
19:08 Роза и чертополох. 2-я серия
20:05 Барс и лялька. 1-я серия
21:02 Барс и лялька. 2-я серия
22:00 В центре событий с Анной Прохоровой
23:00 Приют комедиантов. Бенефис Нонны Гришаевой
00:30 Блеф
02:05 Петровка, 38
02:20 Обмани себя. 1-я - 4-я серии
В программе передач возможны изменения.