Программа передач ТВЦ на 22 июля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 22 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



22.07.2022



04:35 Игорь Старыгин. Последняя дуэль

05:20 Мой герой. Роман Мадянов

06:00 Настроение

08:30 Петровка, 38

08:50 Агата и сыск. Королева брильянтов. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:50 Агата и сыск. Королева брильянтов. 4-я серия

12:45 Агата и сыск. Рулетка судьбы. 1-я серия

14:00 Агата и сыск. Рулетка судьбы. 2-я серия

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Агата и сыск. Рулетка судьбы. 3-я серия

16:10 Агата и сыск. Рулетка судьбы. 4-я серия

17:00 Актёрские судьбы. Красота ни при чём

17:50 События

18:10 Роза и чертополох. 1-я серия

19:08 Роза и чертополох. 2-я серия

20:05 Барс и лялька. 1-я серия

21:02 Барс и лялька. 2-я серия

22:00 В центре событий с Анной Прохоровой

23:00 Приют комедиантов. Бенефис Нонны Гришаевой

00:30 Блеф

02:05 Петровка, 38

02:20 Обмани себя. 1-я - 4-я серии



В программе передач возможны изменения.