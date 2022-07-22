Программа передач НТВ на 22 июля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 22 июля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



22.07.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Куриная слепота

05:40 Улицы разбитых фонарей-10. Кощей смертный

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы-3. «Новые друзья, или Игры патриотов». «Случай на пляже». «Корсары». «Ограбление на водах»

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы-3. «Новые друзья, или Игры патриотов». «Случай на пляже». «Корсары». «Ограбление на водах»

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Береговая охрана-2. «Ралли«, 1-я и 2-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

19:50 Пенсильвания. 9-я - 11-я серии

22:30 «Возвращение легенды». Юбилейный концерт группы «Земляне»

00:25 Квартирный вопрос

01:20 Таинственная Россия

02:00 Дикий-4. «Цирк, да и только», 1-я и 2-я серии. «Последняя гастроль», 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.