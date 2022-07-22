Программа передач НТВ на 22 июля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 22 июля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
22.07.2022
04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Куриная слепота
05:40 Улицы разбитых фонарей-10. Кощей смертный
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы-3. «Новые друзья, или Игры патриотов». «Случай на пляже». «Корсары». «Ограбление на водах»
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы-3. «Новые друзья, или Игры патриотов». «Случай на пляже». «Корсары». «Ограбление на водах»
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Береговая охрана-2. «Ралли«, 1-я и 2-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Пенсильвания. 9-я - 11-я серии
22:30 «Возвращение легенды». Юбилейный концерт группы «Земляне»
00:25 Квартирный вопрос
01:20 Таинственная Россия
02:00 Дикий-4. «Цирк, да и только», 1-я и 2-я серии. «Последняя гастроль», 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.