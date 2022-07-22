Программа передач Домашний на 22 июля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 22 июля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



22.07.2022



04:20 Давай разведёмся!

05:10 6 кадров

05:25 По делам несовершеннолетних

09:10 Давай разведёмся!

10:10 Тест на отцовство

12:25 Понять. Простить. «Дважды любимый». «Вдовец»

13:30 Порча. Шах и мат

14:00 Знахарка

14:35 Верну любимого. Последняя надежда

15:10 Почти вся правда. 1-я - 4-я серии

19:00 Живая вода. 1-я - 4-я серии

22:45 Её сердце. 1-я и 2-я серии

00:35 Порча. Шах и мат

01:00 Знахарка

01:25 Верну любимого. Последняя надежда

01:50 Понять. Простить. «Дважды любимый». «Вдовец»

02:40 Тест на отцовство

04:20 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.