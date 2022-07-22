Программа передач Домашний на 22 июля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 22 июля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
22.07.2022
04:20 Давай разведёмся!
05:10 6 кадров
05:25 По делам несовершеннолетних
09:10 Давай разведёмся!
10:10 Тест на отцовство
12:25 Понять. Простить. «Дважды любимый». «Вдовец»
13:30 Порча. Шах и мат
14:00 Знахарка
14:35 Верну любимого. Последняя надежда
15:10 Почти вся правда. 1-я - 4-я серии
19:00 Живая вода. 1-я - 4-я серии
22:45 Её сердце. 1-я и 2-я серии
00:35 Порча. Шах и мат
01:00 Знахарка
01:25 Верну любимого. Последняя надежда
01:50 Понять. Простить. «Дважды любимый». «Вдовец»
02:40 Тест на отцовство
04:20 Давай разведёмся!
В телепрограмме возможны изменения.