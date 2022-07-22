Программа передач СТС на 22 июля 2022 года

Телепрограмма СТС на 22 июля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
22.07.2022
04:40 Воронины. Сезон 24. 15-я серия
05:05 Воронины. Сезон 24. 16-я серия
05:25 Воронины. Сезон 24. 17-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 164-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 163-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 87-я серия
06:05 Три кота. Молочный зуб
06:10 Три кота. Дайвинг
06:15 Драконы: Защитники Олуха
07:00 Том и Джерри
09:00 Терминатор 3. Восстание машин
11:05 Терминатор: Да придёт спаситель
13:20 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей. «Д»
14:35 Уральские пельмени. Нервное сентября
16:10 Уральские пельмени. Чем торт не шутит
17:45 Уральские пельмени. Пляжный шизон
19:20 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей. «Я»
20:55 Спасатели Малибу
23:15 Время
01:25 Стартрек: Возмездие
03:35 Воронины. Сезон 24. 14-я - 17-я серии
В программе передач возможны изменения.