Программа передач СТС на 22 июля 2022 года

Телепрограмма СТС на 22 июля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



22.07.2022



04:40 Воронины. Сезон 24. 15-я серия

05:05 Воронины. Сезон 24. 16-я серия

05:25 Воронины. Сезон 24. 17-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 164-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 163-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 87-я серия

06:05 Три кота. Молочный зуб

06:10 Три кота. Дайвинг

06:15 Драконы: Защитники Олуха

07:00 Том и Джерри

09:00 Терминатор 3. Восстание машин

11:05 Терминатор: Да придёт спаситель

13:20 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей. «Д»

14:35 Уральские пельмени. Нервное сентября

16:10 Уральские пельмени. Чем торт не шутит

17:45 Уральские пельмени. Пляжный шизон

19:20 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей. «Я»

20:55 Спасатели Малибу

23:15 Время

01:25 Стартрек: Возмездие

03:35 Воронины. Сезон 24. 14-я - 17-я серии



В программе передач возможны изменения.