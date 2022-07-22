Программа передач Матч ТВ на 22 июля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 22 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



22.07.2022



04:00 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»

05:05 Якушин. Первый среди первых

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:10 Новости

09:15 Специальный репортаж

09:35 Фантом

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Лица страны. Александр Шлеменко

13:00 Побег

14:55 Новости

15:00 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок

15:30 Смешанные единоборства. One FC. В. Бигдаш - Р. де Риддер. Прямой эфир

17:55 Все на Матч!

18:10 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Прямой эфир

20:35 Все на Матч!

21:25 Новости

21:30 Смешанные единоборства. АСА. А. Сулейманов - Ф. Фроес. Прямой эфир

00:30 Все на Матч!

01:05 Фантом

03:00 Новости

03:05 Художественная гимнастика. Международный турнир «Хрустальная роза»

04:00 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»



В программе передач возможны изменения.