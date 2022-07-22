Программа передач Матч ТВ на 22 июля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 22 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
22.07.2022
04:00 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»
05:05 Якушин. Первый среди первых
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:10 Новости
09:15 Специальный репортаж
09:35 Фантом
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Лица страны. Александр Шлеменко
13:00 Побег
14:55 Новости
15:00 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок
15:30 Смешанные единоборства. One FC. В. Бигдаш - Р. де Риддер. Прямой эфир
17:55 Все на Матч!
18:10 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Прямой эфир
20:35 Все на Матч!
21:25 Новости
21:30 Смешанные единоборства. АСА. А. Сулейманов - Ф. Фроес. Прямой эфир
00:30 Все на Матч!
01:05 Фантом
03:00 Новости
03:05 Художественная гимнастика. Международный турнир «Хрустальная роза»
04:00 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»
В программе передач возможны изменения.