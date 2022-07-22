Программа передач канала Звезда на 22 июля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 22 июля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



22.07.2022



03:20 Смерть негодяя

05:20 Гетеры майора Соколова. 5-я - 8-я серии

09:00 Новости дня

09:20 Отряд специального назначения. 5-я серия

10:50 Легенды разведки. Николай Кузнецов

11:35 Экипаж машины боевой

13:00 Новости дня

13:25 Московский дворик. 1-я - 4-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Московский дворик. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:40 Время героев

19:00 Московский дворик. 5-я - 8-я серии

23:00 Музыка+

23:55 Военный корреспондент

01:40 Военно-полевой роман

03:10 День счастья

04:45 Последняя миссия «Охотника»



В программе передач возможны изменения.