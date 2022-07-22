Программа передач канала Звезда на 22 июля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 22 июля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
22.07.2022
03:20 Смерть негодяя
05:20 Гетеры майора Соколова. 5-я - 8-я серии
09:00 Новости дня
09:20 Отряд специального назначения. 5-я серия
10:50 Легенды разведки. Николай Кузнецов
11:35 Экипаж машины боевой
13:00 Новости дня
13:25 Московский дворик. 1-я - 4-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Московский дворик. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:40 Время героев
19:00 Московский дворик. 5-я - 8-я серии
23:00 Музыка+
23:55 Военный корреспондент
01:40 Военно-полевой роман
03:10 День счастья
04:45 Последняя миссия «Охотника»
В программе передач возможны изменения.