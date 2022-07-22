Программа передач Золотая коллекция на 22 июля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 22 июля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



22.07.2022



03:40 Тайны следствия-5. 1-я и 2-я серии - «Кто есть кто»

05:10 Станционный смотритель

06:00 Мой ласковый и нежный зверь

07:55 Маугли. Ракша

08:10 Маугли. Похищение

08:35 Маугли. Последняя охота Акелы

08:55 Маугли. Битва

09:15 Маугли. Возвращение к людям

09:40 Ход конем

11:05 Ты и я

12:55 Человек ниоткуда

14:20 О бедном гусаре замолвите слово

17:25 Афоня

19:00 12 стульев. 1-я - 4-я серии

00:30 Такси-блюз

02:15 Женщина, которая поет

03:30 Экипаж



В телепрограмме передач возможны изменения.