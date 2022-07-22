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Программа передач Золотая коллекция на 22 июля 2022 года


Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 22 июля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.

22.07.2022

03:40 Тайны следствия-5. 1-я и 2-я серии - «Кто есть кто»
05:10 Станционный смотритель
06:00 Мой ласковый и нежный зверь
07:55 Маугли. Ракша
08:10 Маугли. Похищение
08:35 Маугли. Последняя охота Акелы
08:55 Маугли. Битва
09:15 Маугли. Возвращение к людям
09:40 Ход конем
11:05 Ты и я
12:55 Человек ниоткуда
14:20 О бедном гусаре замолвите слово
17:25 Афоня
19:00 12 стульев. 1-я - 4-я серии
00:30 Такси-блюз
02:15 Женщина, которая поет
03:30 Экипаж

В телепрограмме передач возможны изменения.









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