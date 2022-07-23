Телепрограмма ТВ России на субботу 23 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на субботу 23 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 23.07.2022
Первый канал
04:15 Россия от края до края
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 Сергий Радонежский. Заступник Руси
11:20 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:25 Пираты ХХ века
15:00 Новости
15:15 Пираты ХХ века
16:20 Освобождение: Прорыв
18:00 Вечерние новости
18:20 На самом деле. Бизнесвумен разыскала мать, бросившую ее в роддоме
19:25 Пусть говорят. Сестры Бледанс: первая встреча за много лет раздора
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером. Доброе утро - 35!
23:15 Красотка в ударе
01:05 Наедине со всеми
03:20 Россия от края до края
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету. Сахалинская область
09:00 Формула еды. Липецкая область. Мороженое
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Доктор Мясников
12:35 Чужая жизнь. 1-я - 5-я серии
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей!
20:00 Вести
21:00 Кровная месть
00:50 Подмена
04:00 Что скрывает любовь
ТВЦ
04:34 Обмани себя. 4-я серия
05:40 Роза и чертополох. 1-я серия
06:28 Роза и чертополох. 2-я серия
07:15 Православная энциклопедия. Христианские святыни Сирии и Ливана. Специальный выпуск
07:45 Святые и близкие. Матрона Московская
08:25 Правда. 1-я серия
09:18 Правда. 2-я серия
10:10 Москва резиновая
10:55 Страна чудес. Изборск
11:30 События
11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
11:55 Большая семья
13:50 Колечко с бирюзой. 1-я серия
14:30 События
14:45 Колечко с бирюзой. 2-я - 4-я серии
17:35 Неопалимый Феникс. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:00 Прощание. Сергей Доренко
22:40 Приговор. Георгий Юматов
23:25 90-е. Сумасшедший бизнес
00:05 Хроники московского быта. Женщины первых миллионеров
00:45 Хватит слухов! 25-я серия
01:15 Хватит слухов! 26-я серия
01:40 Хватит слухов! 34-я серия
02:05 Одноклассники смерти. 1-я - 4-я серии
НТВ
05:00 Кто в доме хозяин?
05:35 Улицы разбитых фонарей-10. Петербургский треугольник
06:20 Улицы разбитых фонарей-10. Восточная кухня
07:05 Улицы разбитых фонарей-10. Свободный выгул
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:05 Однажды...
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 Сегодня
19:35 Пенсильвания. 12-я - 14-я серии
22:15 Маска
01:00 Дачный ответ
02:05 Дикий-4. «Крест Зайцева», 1-я и 2-я серии. «Шпионские игры», 1-я и 2-я серии
Пятый канал
05:00 Угрозыск. Секретные агенты
05:20 Угрозыск. Ромео и Джульетта
05:50 Угрозыск. Новый год
06:10 Угрозыск. Невеста
06:35 Угрозыск. Муж на час
07:00 Угрозыск. Охотница
07:25 Угрозыск. Конкуренты
08:00 Угрозыск. Квартирный вопрос
08:25 Угрозыск. Коммуналка
09:00 Золушка
10:40 Морозко
12:20 Не может быть!
14:15 Не могу сказать прощай
16:05 След. Непрощенный
17:00 След. Темная история
17:40 След. Смерть сороки
18:30 След. Красота требует жертв
19:35 След. Надувательство с летальным исходом
20:20 След. Как рассчитаться с долгами
21:05 След. Женские инстинкты
21:45 След. Пропавший автобус
22:25 След. Бонни и Клайд
23:05 След. Черным по белому 1
23:55 След. Черным по белому 2
00:40 След. Голод
01:20 Прокурорская проверка. Место под солнцем
02:25 Прокурорская проверка. Дорожные правила
03:15 Прокурорская проверка. Развод по-русски
04:10 Прокурорская проверка. Собачьи войны
Домашний
04:20 Давай разведёмся!
05:10 6 кадров
05:20 По делам несовершеннолетних
06:30 6 кадров
07:55 Карнавал. 1-я и 2-я серии
11:00 Объятия лжи. 1-я - 8-я серии
19:00 Великолепный век. 113-я и 114-я серии
22:50 Три истории любви. 1-я - 4-я серии
02:20 Объятия лжи. 1-я - 4-я серии
ТНТ
04:20 Открытый микрофон. Сезон 6. 126-я серия
05:10 Открытый микрофон. Сезон 6. 127-я серия
06:00 Однажды в России. Спецдайджест. 18-я серия
06:50 Однажды в России. Спецдайджест. 19-я серия
07:00 Смешарики. Новые приключения
07:30 Фиксики. Большой секрет
09:00 Перезагрузка. 514-я серия
09:30 Модные игры. 6-я серия
10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 20-я - 24-я серии
15:00 Комеди Клаб. 405-я - 410-я серии
21:00 Музыкальная интуиция. 12-я серия
23:00 ХБ. Сезон 2. 28-я серия
23:30 ХБ. Сезон 2. 29-я серия
00:00 Битва экстрасенсов. 237-я серия
01:25 Битва экстрасенсов. 238-я серия
02:40 Импровизация. Сезон 6. 168-я серия
03:25 Импровизация. Сезон 6. 169-я серия
04:15 Comedy Баттл. 14-я серия
СТС
04:40 Воронины. Сезон 24. 17-я - 19-я серии
05:50 Ералаш. Сезон 1. 192-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 280-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 88-я серия
06:05 Фиксики
06:10 Фиксики. Штрихкод
06:20 Фиксики
06:25 Мультфильмы
06:45 Три кота. Сны на заказ
06:50 Три кота
06:55 Три кота
07:00 Три кота. Супергерои
07:10 Три кота. Воздушные змеи
07:15 Три кота
07:20 Три кота. День черного кота
07:25 Три кота. В поисках кита
07:35 Три кота. Шахматы
07:40 Три кота. Железная дорога
07:45 Три кота. Домашнее телевидение
07:50 Три кота. Золотая рыбка
07:55 Три кота. Цирковое представление
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Газировка на всякий случай
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Пропавший талант
08:25 Уральские пельмени. Чем торт не шутит
09:00 ПроСТО кухня. 219-я серия
09:30 ПроСТО кухня
10:00 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей «Я»
11:10 Рио
13:05 Чокнутый профессор
15:00 Чокнутый профессор 2: Семья Клампов
17:05 Angry Birds в кино
19:05 Angry Birds-2 в кино
21:00 Ford против Ferrari
00:05 Спасатели Малибу
02:15 Как отделаться от парня за 10 дней
04:05 Воронины. Сезон 24. 18-я - 20-я серии
Матч ТВ
04:00 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»
05:05 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок
05:30 РецепТура
06:00 Смешанные единоборства. URAL FC. К. Сидельников - Ф. Мальдонадо
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Старые знакомые
09:25 Кровавый алмаз
12:15 Некуда бежать
14:15 Новости
14:20 Все на Матч!
14:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. ЦСКА - «Сочи». Прямой эфир
17:00 Все на Матч!
17:35 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Прямой эфир
20:25 Все на Матч!
21:55 Новости
22:00 Смешанные единоборства. UFC. К. Блэйдс - Т. Аспинэлл. Прямой эфир
01:00 Пляжный волейбол. BetBoom Чемпионат России. Женщины. Финал
02:00 Пляжный волейбол. BetBoom Чемпионат России. Мужчины. Финал
03:00 Новости
03:05 Художественная гимнастика. Международный турнир «Хрустальная роза»
04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дж. Грант - Р. Барнетт. Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Смертельное оружие-2
05:20 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:00 О вкусной и здоровой пище
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:30 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Кто на самом деле воюет с Россией?
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Самые сильные армии-2022
18:00 Лысый нянька. Спецзадание
19:30 Новости
20:00 Лысый нянька. Спецзадание
20:25 РЭД
22:35 Рэд 2
23:00 Новости
23:30 Рэд 2
01:10 Смертельное оружие-3
03:05 Смертельное оружие-4
Звезда
04:45 Последняя миссия «Охотника«
05:30 Москва - фронту
05:55 Как Иванушка-дурачок за чудом ходил
07:20 Василий Буслаев
08:00 Новости дня
08:15 Василий Буслаев
09:15 Легенды кино. Алексей Смирнов
10:00 Главный день. Климент Ворошилов
10:50 Война миров. Партизаны против полицаев
11:40 Не факт!
12:05 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым. Кем быть? Профессии в СССР
13:00 Новости дня
13:15 Легенды музыки. Юрий Антонов
13:45 Отряд специального назначения. 1-я - 5-я серии
18:00 Новости дня
18:30 Отряд специального назначения. 1-я - 5-я серии
21:40 Контрудар
23:20 В квадрате 45
00:40 Два бойца
01:55 День счастья
03:35 Как Иванушка-дурачок за чудом ходил
Мосфильм. Золотая коллекция
03:30 Экипаж
05:45 Сватовство гусара
06:50 Самогонщики
07:10 Пес Барбос и необычный кросс
07:25 Сказ про то, как царь Петр арапа женил
09:10 Сказка о потерянном времени
10:35 Адмирал Ушаков
12:35 Корабли штурмуют бастионы
14:15 Дуэнья
15:55 Берегись автомобиля
17:35 Опасно для жизни!
19:20 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
21:00 Бриллиантовая рука
22:50 Не может быть!
00:30 Дайте жалобную книгу
02:00 Нейлон 100%
03:20 Агония
Время начала передач - московское.