Телепрограмма ТВ России на субботу 23 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на субботу 23 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 23.07.2022



Первый канал



04:15 Россия от края до края

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 Сергий Радонежский. Заступник Руси

11:20 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:25 Пираты ХХ века

15:00 Новости

15:15 Пираты ХХ века

16:20 Освобождение: Прорыв

18:00 Вечерние новости

18:20 На самом деле. Бизнесвумен разыскала мать, бросившую ее в роддоме

19:25 Пусть говорят. Сестры Бледанс: первая встреча за много лет раздора

21:00 Время

21:35 Сегодня вечером. Доброе утро - 35!

23:15 Красотка в ударе

01:05 Наедине со всеми

03:20 Россия от края до края



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету. Сахалинская область

09:00 Формула еды. Липецкая область. Мороженое

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Доктор Мясников

12:35 Чужая жизнь. 1-я - 5-я серии

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей!

20:00 Вести

21:00 Кровная месть

00:50 Подмена

04:00 Что скрывает любовь



ТВЦ



04:34 Обмани себя. 4-я серия

05:40 Роза и чертополох. 1-я серия

06:28 Роза и чертополох. 2-я серия

07:15 Православная энциклопедия. Христианские святыни Сирии и Ливана. Специальный выпуск

07:45 Святые и близкие. Матрона Московская

08:25 Правда. 1-я серия

09:18 Правда. 2-я серия

10:10 Москва резиновая

10:55 Страна чудес. Изборск

11:30 События

11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

11:55 Большая семья

13:50 Колечко с бирюзой. 1-я серия

14:30 События

14:45 Колечко с бирюзой. 2-я - 4-я серии

17:35 Неопалимый Феникс. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:00 Прощание. Сергей Доренко

22:40 Приговор. Георгий Юматов

23:25 90-е. Сумасшедший бизнес

00:05 Хроники московского быта. Женщины первых миллионеров

00:45 Хватит слухов! 25-я серия

01:15 Хватит слухов! 26-я серия

01:40 Хватит слухов! 34-я серия

02:05 Одноклассники смерти. 1-я - 4-я серии



НТВ



05:00 Кто в доме хозяин?

05:35 Улицы разбитых фонарей-10. Петербургский треугольник

06:20 Улицы разбитых фонарей-10. Восточная кухня

07:05 Улицы разбитых фонарей-10. Свободный выгул

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:25 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:05 Однажды...

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 Сегодня

19:35 Пенсильвания. 12-я - 14-я серии

22:15 Маска

01:00 Дачный ответ

02:05 Дикий-4. «Крест Зайцева», 1-я и 2-я серии. «Шпионские игры», 1-я и 2-я серии



Пятый канал



05:00 Угрозыск. Секретные агенты

05:20 Угрозыск. Ромео и Джульетта

05:50 Угрозыск. Новый год

06:10 Угрозыск. Невеста

06:35 Угрозыск. Муж на час

07:00 Угрозыск. Охотница

07:25 Угрозыск. Конкуренты

08:00 Угрозыск. Квартирный вопрос

08:25 Угрозыск. Коммуналка

09:00 Золушка

10:40 Морозко

12:20 Не может быть!

14:15 Не могу сказать прощай

16:05 След. Непрощенный

17:00 След. Темная история

17:40 След. Смерть сороки

18:30 След. Красота требует жертв

19:35 След. Надувательство с летальным исходом

20:20 След. Как рассчитаться с долгами

21:05 След. Женские инстинкты

21:45 След. Пропавший автобус

22:25 След. Бонни и Клайд

23:05 След. Черным по белому 1

23:55 След. Черным по белому 2

00:40 След. Голод

01:20 Прокурорская проверка. Место под солнцем

02:25 Прокурорская проверка. Дорожные правила

03:15 Прокурорская проверка. Развод по-русски

04:10 Прокурорская проверка. Собачьи войны



Домашний



04:20 Давай разведёмся!

05:10 6 кадров

05:20 По делам несовершеннолетних

06:30 6 кадров

07:55 Карнавал. 1-я и 2-я серии

11:00 Объятия лжи. 1-я - 8-я серии

19:00 Великолепный век. 113-я и 114-я серии

22:50 Три истории любви. 1-я - 4-я серии

02:20 Объятия лжи. 1-я - 4-я серии



ТНТ



04:20 Открытый микрофон. Сезон 6. 126-я серия

05:10 Открытый микрофон. Сезон 6. 127-я серия

06:00 Однажды в России. Спецдайджест. 18-я серия

06:50 Однажды в России. Спецдайджест. 19-я серия

07:00 Смешарики. Новые приключения

07:30 Фиксики. Большой секрет

09:00 Перезагрузка. 514-я серия

09:30 Модные игры. 6-я серия

10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 20-я - 24-я серии

15:00 Комеди Клаб. 405-я - 410-я серии

21:00 Музыкальная интуиция. 12-я серия

23:00 ХБ. Сезон 2. 28-я серия

23:30 ХБ. Сезон 2. 29-я серия

00:00 Битва экстрасенсов. 237-я серия

01:25 Битва экстрасенсов. 238-я серия

02:40 Импровизация. Сезон 6. 168-я серия

03:25 Импровизация. Сезон 6. 169-я серия

04:15 Comedy Баттл. 14-я серия



СТС



04:40 Воронины. Сезон 24. 17-я - 19-я серии

05:50 Ералаш. Сезон 1. 192-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 280-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 88-я серия

06:05 Фиксики

06:10 Фиксики. Штрихкод

06:20 Фиксики

06:25 Мультфильмы

06:45 Три кота. Сны на заказ

06:50 Три кота

06:55 Три кота

07:00 Три кота. Супергерои

07:10 Три кота. Воздушные змеи

07:15 Три кота

07:20 Три кота. День черного кота

07:25 Три кота. В поисках кита

07:35 Три кота. Шахматы

07:40 Три кота. Железная дорога

07:45 Три кота. Домашнее телевидение

07:50 Три кота. Золотая рыбка

07:55 Три кота. Цирковое представление

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Газировка на всякий случай

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Пропавший талант

08:25 Уральские пельмени. Чем торт не шутит

09:00 ПроСТО кухня. 219-я серия

09:30 ПроСТО кухня

10:00 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей «Я»

11:10 Рио

13:05 Чокнутый профессор

15:00 Чокнутый профессор 2: Семья Клампов

17:05 Angry Birds в кино

19:05 Angry Birds-2 в кино

21:00 Ford против Ferrari

00:05 Спасатели Малибу

02:15 Как отделаться от парня за 10 дней

04:05 Воронины. Сезон 24. 18-я - 20-я серии



Матч ТВ



04:00 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»

05:05 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок

05:30 РецепТура

06:00 Смешанные единоборства. URAL FC. К. Сидельников - Ф. Мальдонадо

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Старые знакомые

09:25 Кровавый алмаз

12:15 Некуда бежать

14:15 Новости

14:20 Все на Матч!

14:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. ЦСКА - «Сочи». Прямой эфир

17:00 Все на Матч!

17:35 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Прямой эфир

20:25 Все на Матч!

21:55 Новости

22:00 Смешанные единоборства. UFC. К. Блэйдс - Т. Аспинэлл. Прямой эфир

01:00 Пляжный волейбол. BetBoom Чемпионат России. Женщины. Финал

02:00 Пляжный волейбол. BetBoom Чемпионат России. Мужчины. Финал

03:00 Новости

03:05 Художественная гимнастика. Международный турнир «Хрустальная роза»

04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дж. Грант - Р. Барнетт. Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Смертельное оружие-2

05:20 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Кто на самом деле воюет с Россией?

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Самые сильные армии-2022

18:00 Лысый нянька. Спецзадание

19:30 Новости

20:00 Лысый нянька. Спецзадание

20:25 РЭД

22:35 Рэд 2

23:00 Новости

23:30 Рэд 2

01:10 Смертельное оружие-3

03:05 Смертельное оружие-4



Звезда



04:45 Последняя миссия «Охотника«

05:30 Москва - фронту

05:55 Как Иванушка-дурачок за чудом ходил

07:20 Василий Буслаев

08:00 Новости дня

08:15 Василий Буслаев

09:15 Легенды кино. Алексей Смирнов

10:00 Главный день. Климент Ворошилов

10:50 Война миров. Партизаны против полицаев

11:40 Не факт!

12:05 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым. Кем быть? Профессии в СССР

13:00 Новости дня

13:15 Легенды музыки. Юрий Антонов

13:45 Отряд специального назначения. 1-я - 5-я серии

18:00 Новости дня

18:30 Отряд специального назначения. 1-я - 5-я серии

21:40 Контрудар

23:20 В квадрате 45

00:40 Два бойца

01:55 День счастья

03:35 Как Иванушка-дурачок за чудом ходил



Мосфильм. Золотая коллекция



03:30 Экипаж

05:45 Сватовство гусара

06:50 Самогонщики

07:10 Пес Барбос и необычный кросс

07:25 Сказ про то, как царь Петр арапа женил

09:10 Сказка о потерянном времени

10:35 Адмирал Ушаков

12:35 Корабли штурмуют бастионы

14:15 Дуэнья

15:55 Берегись автомобиля

17:35 Опасно для жизни!

19:20 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

21:00 Бриллиантовая рука

22:50 Не может быть!

00:30 Дайте жалобную книгу

02:00 Нейлон 100%

03:20 Агония



Время начала передач - московское.



















Программа передач СТС на 23 июля 2022 года Программа передач ТНТ на 23 июля 2022 года Программа передач Пятого канала на 23 июля 2022 года Программа передач ТВЦ на 23 июля 2022 года Телепрограмма ТВ России на пятницу 22 июля 2022 года









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