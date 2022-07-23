Программа передач Первого канала на 23 июля 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 23 июля 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



23.07.2022



04:15 Россия от края до края

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 Сергий Радонежский. Заступник Руси

11:20 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:25 Пираты ХХ века

15:00 Новости

15:15 Пираты ХХ века

16:20 Освобождение: Прорыв

18:00 Вечерние новости

18:20 На самом деле. Бизнесвумен разыскала мать, бросившую ее в роддоме

19:25 Пусть говорят. Сестры Бледанс: первая встреча за много лет раздора

21:00 Время

21:35 Сегодня вечером. Доброе утро - 35!

23:15 Красотка в ударе

01:05 Наедине со всеми

03:20 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.