Программа передач Первого канала на 23 июля 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 23 июля 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
23.07.2022
04:15 Россия от края до края
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 Сергий Радонежский. Заступник Руси
11:20 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:25 Пираты ХХ века
15:00 Новости
15:15 Пираты ХХ века
16:20 Освобождение: Прорыв
18:00 Вечерние новости
18:20 На самом деле. Бизнесвумен разыскала мать, бросившую ее в роддоме
19:25 Пусть говорят. Сестры Бледанс: первая встреча за много лет раздора
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером. Доброе утро - 35!
23:15 Красотка в ударе
01:05 Наедине со всеми
03:20 Россия от края до края
В программе передач возможны изменения.