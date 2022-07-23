Программа передач ТВЦ на 23 июля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 23 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
23.07.2022
04:34 Обмани себя. 4-я серия
05:40 Роза и чертополох. 1-я серия
06:28 Роза и чертополох. 2-я серия
07:15 Православная энциклопедия. Христианские святыни Сирии и Ливана. Специальный выпуск
07:45 Святые и близкие. Матрона Московская
08:25 Правда. 1-я серия
09:18 Правда. 2-я серия
10:10 Москва резиновая
10:55 Страна чудес. Изборск
11:30 События
11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
11:55 Большая семья
13:50 Колечко с бирюзой. 1-я серия
14:30 События
14:45 Колечко с бирюзой. 2-я - 4-я серии
17:35 Неопалимый Феникс. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:00 Прощание. Сергей Доренко
22:40 Приговор. Георгий Юматов
23:25 90-е. Сумасшедший бизнес
00:05 Хроники московского быта. Женщины первых миллионеров
00:45 Хватит слухов! 25-я серия
01:15 Хватит слухов! 26-я серия
01:40 Хватит слухов! 34-я серия
02:05 Одноклассники смерти. 1-я - 4-я серии
В программе передач возможны изменения.