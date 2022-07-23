Программа передач ТВЦ на 23 июля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 23 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



23.07.2022



04:34 Обмани себя. 4-я серия

05:40 Роза и чертополох. 1-я серия

06:28 Роза и чертополох. 2-я серия

07:15 Православная энциклопедия. Христианские святыни Сирии и Ливана. Специальный выпуск

07:45 Святые и близкие. Матрона Московская

08:25 Правда. 1-я серия

09:18 Правда. 2-я серия

10:10 Москва резиновая

10:55 Страна чудес. Изборск

11:30 События

11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

11:55 Большая семья

13:50 Колечко с бирюзой. 1-я серия

14:30 События

14:45 Колечко с бирюзой. 2-я - 4-я серии

17:35 Неопалимый Феникс. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:00 Прощание. Сергей Доренко

22:40 Приговор. Георгий Юматов

23:25 90-е. Сумасшедший бизнес

00:05 Хроники московского быта. Женщины первых миллионеров

00:45 Хватит слухов! 25-я серия

01:15 Хватит слухов! 26-я серия

01:40 Хватит слухов! 34-я серия

02:05 Одноклассники смерти. 1-я - 4-я серии



В программе передач возможны изменения.