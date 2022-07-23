Программа передач НТВ на 23 июля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 23 июля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
23.07.2022
05:00 Кто в доме хозяин?
05:35 Улицы разбитых фонарей-10. Петербургский треугольник
06:20 Улицы разбитых фонарей-10. Восточная кухня
07:05 Улицы разбитых фонарей-10. Свободный выгул
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:05 Однажды...
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 Сегодня
19:35 Пенсильвания. 12-я - 14-я серии
22:15 Маска
01:00 Дачный ответ
02:05 Дикий-4. «Крест Зайцева», 1-я и 2-я серии. «Шпионские игры», 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.