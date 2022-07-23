Программа передач НТВ на 23 июля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 23 июля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



23.07.2022



05:00 Кто в доме хозяин?

05:35 Улицы разбитых фонарей-10. Петербургский треугольник

06:20 Улицы разбитых фонарей-10. Восточная кухня

07:05 Улицы разбитых фонарей-10. Свободный выгул

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:25 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:05 Однажды...

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 Сегодня

19:35 Пенсильвания. 12-я - 14-я серии

22:15 Маска

01:00 Дачный ответ

02:05 Дикий-4. «Крест Зайцева», 1-я и 2-я серии. «Шпионские игры», 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.