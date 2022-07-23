Программа передач Пятого канала на 23 июля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 23 июля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
23.07.2022
05:00 Угрозыск. Секретные агенты
05:20 Угрозыск. Ромео и Джульетта
05:50 Угрозыск. Новый год
06:10 Угрозыск. Невеста
06:35 Угрозыск. Муж на час
07:00 Угрозыск. Охотница
07:25 Угрозыск. Конкуренты
08:00 Угрозыск. Квартирный вопрос
08:25 Угрозыск. Коммуналка
09:00 Золушка
10:40 Морозко
12:20 Не может быть!
14:15 Не могу сказать прощай
16:05 След. Непрощенный
17:00 След. Темная история
17:40 След. Смерть сороки
18:30 След. Красота требует жертв
19:35 След. Надувательство с летальным исходом
20:20 След. Как рассчитаться с долгами
21:05 След. Женские инстинкты
21:45 След. Пропавший автобус
22:25 След. Бонни и Клайд
23:05 След. Черным по белому 1
23:55 След. Черным по белому 2
00:40 След. Голод
01:20 Прокурорская проверка. Место под солнцем
02:25 Прокурорская проверка. Дорожные правила
03:15 Прокурорская проверка. Развод по-русски
04:10 Прокурорская проверка. Собачьи войны
В программе передач возможны изменения.