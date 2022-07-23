Программа передач Пятого канала на 23 июля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 23 июля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



23.07.2022



05:00 Угрозыск. Секретные агенты

05:20 Угрозыск. Ромео и Джульетта

05:50 Угрозыск. Новый год

06:10 Угрозыск. Невеста

06:35 Угрозыск. Муж на час

07:00 Угрозыск. Охотница

07:25 Угрозыск. Конкуренты

08:00 Угрозыск. Квартирный вопрос

08:25 Угрозыск. Коммуналка

09:00 Золушка

10:40 Морозко

12:20 Не может быть!

14:15 Не могу сказать прощай

16:05 След. Непрощенный

17:00 След. Темная история

17:40 След. Смерть сороки

18:30 След. Красота требует жертв

19:35 След. Надувательство с летальным исходом

20:20 След. Как рассчитаться с долгами

21:05 След. Женские инстинкты

21:45 След. Пропавший автобус

22:25 След. Бонни и Клайд

23:05 След. Черным по белому 1

23:55 След. Черным по белому 2

00:40 След. Голод

01:20 Прокурорская проверка. Место под солнцем

02:25 Прокурорская проверка. Дорожные правила

03:15 Прокурорская проверка. Развод по-русски

04:10 Прокурорская проверка. Собачьи войны



В программе передач возможны изменения.