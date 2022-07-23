Программа передач ТНТ на 23 июля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 23 июля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



23.07.2022



04:20 Открытый микрофон. Сезон 6. 126-я серия

05:10 Открытый микрофон. Сезон 6. 127-я серия

06:00 Однажды в России. Спецдайджест. 18-я серия

06:50 Однажды в России. Спецдайджест. 19-я серия

07:00 Смешарики. Новые приключения

07:30 Фиксики. Большой секрет

09:00 Перезагрузка. 514-я серия

09:30 Модные игры. 6-я серия

10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 20-я - 24-я серии

15:00 Комеди Клаб. 405-я - 410-я серии

21:00 Музыкальная интуиция. 12-я серия

23:00 ХБ. Сезон 2. 28-я серия

23:30 ХБ. Сезон 2. 29-я серия

00:00 Битва экстрасенсов. 237-я серия

01:25 Битва экстрасенсов. 238-я серия

02:40 Импровизация. Сезон 6. 168-я серия

03:25 Импровизация. Сезон 6. 169-я серия

04:15 Comedy Баттл. 14-я серия



В программе передач возможны изменения.